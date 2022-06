CARON, Jacques-Yves



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 27 avril 2022, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jacques-Yves Caron, époux de feu madame Huguette Hallée, fils de feu dame Marie-Anne Canuel et de feu monsieur Adrien Caron. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Jocelyn (Ginette Langlois), Chantal (Stewart Smith) et Isabelle (Hugo Moranville); ses petits-fils: Mickaël Caron (Katerine Keable), Guillaume Caron (Melyssa Bernier), Joshua et Nathan Smith, Édouard et Antoine Moranville; ses arrière-petit-fils: Jackson, Leo et Éliott ainsi que son arrière-petite-fille: Éléonore; ses frères et sœurs; son beau-frère et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'ensemble du personnel du département des soins intensifs de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ). La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec, téléphone: 418 682-6387, site web: www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.