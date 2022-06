3 idées pour une virée à Montréal cet été

Cet été, on fait - encore! - le tour du Québec. Chaque fin de semaine, on vous propose quelques nouveautés ou attractions moins connues dans une région de la province. De quoi compléter votre itinéraire de vacances ou meubler vos journées de congé. Aujourd’hui: cap sur Montréal.

Le nouvel Insectarium

Joël Lemay / Agence QMI

Papillons en liberté toute l’année, expérience immersive, univers souterrains... Fermé pendant trois ans pour de grandes rénovations, l'Insectarium de Montréal a rouvert ses portes à la mi-avril 2022 pour présenter une expérience et un décor renouvelés. Les curieux pourront parcourir un vivarium luxuriant peuplé de 175 espèces d’insectes, découvrir des «alcôves» inspirées de l’habitat de ces petites créatures et visiter des «isoloirs» pour d’étonnants tête-à-tête. Il y a aussi le «dôme», qui abrite 3000 spécimens d’insectes naturalisés.

Info: espacepourlavie.ca

Tour guidé gourmand

Nombreux sont ceux qui prennent part à des tours culinaires quand ils sont en voyage à l’étranger. Pourquoi ne pas le faire aussi à Montréal? Plusieurs hôtes Airbnb proposent ce type de découverte; plusieurs compagnies bien établies également. C’est le cas de Local Montreal Food Tours, avec qui on peut «déguster» le Vieux-Montréal ou le Mile-End. Ou encore de Tours de la table, qui offre diverses virées gastronomiques, comme «Sous la Surface: le quartier Chinois de Montréal» et «Montréal juif, le tour original». Une façon de se régaler, mais aussi de découvrir des quartiers, des cultures et des pans d’histoire insoupçonnés. Comme un petit voyage!

Info: toursdelatable.com et localfoodtours.com/fr/montreal

Vikings et anniversaire à Pointe-Callières

Le musée Pointe-à-Callières a célébré ses 30 ans le 17 mai 2022. Il y aura donc une programmation spéciale cette année, notamment une exposition retraçant l’histoire de Montréal et un rallye numérique. En ce moment, il y a aussi une exposition temporaire régulière qui risque d’en fasciner plus d’un: «Vikings, dragons des mers du Nord». Cette nouvelle expo immersive met en vedette la collection viking du Musée national du Danemark, que Pointe-à-Callières qualifie d’une des plus belles du monde, et explore entre autres la mythologie de ce peuple encore et toujours mystérieux.

pacmusee.qc.ca