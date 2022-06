BARBEAU, Céline



À la Résidence St-Philippe, le 26 mai 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Céline Barbeau, fille de feu Mathieu Barbeau et de feu Marie-Alice Moreau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Pierre (Guylène East) et feu Johanne, son petit-fils Pierre-Alexandre (Coralie Dubé), son conjoint Guy Bureau; ses sœurs: Thérèse et Madeleine, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence St-Philippe pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est, Montréal Qc, H2L 0B6, www.parkinsonquebec.ca