MOFFET, Ginette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 9 juin 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Ginette Moffet, conjointe de feu monsieur Roland Savard, fille de feu Paul-Henri Moffet et de feu Patricia Auclair. Elle demeurait à Québec.de 18 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil; ses nièces Danielle Savard (Christian Leblanc) et Johanne Savard (Mario Beaudoin); sa petite-nièce Jessica Leblanc (Simon Morin), son petit-neveu Frédérick Leblanc (Gaëlle Sioui) et leurs enfants : Raphaël, Aiden et Milan ainsi que Kiwi. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 10-450, avenue St-Jean Baptiste, Québec (QC), G2E 6H5, 418-683-2323, www.operationenfantsoleil.ca