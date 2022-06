AUBERT, Marc



À l’hôpital de l’Enfant-Jésus, le 22 avril 2022, à l’âge de 56 ans, est décédé monsieur Marc Aubert, fils de feu Michel Aubert et de madame Pierrette Daigle. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h à 11h.Il laisse dans le deuil, sa sœur Jacynthe (Brian Coss); son neveu et sa nièce : Vincent et Audrey Coss ainsi que plusieurs tantes et oncles, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l’hôpital de l’Enfant-Jésus, de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec et à la merveilleuse équipe de la Résidence des 3 Ormes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec, QC, G1J 2G3, tél. : (418) 663-5155, web : https://fondationcervo.com/