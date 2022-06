BOLDUC, Marie-Anna



Au Centre d'Hébergement Yvonne-Sylvain, le 8 mars 2022, à l'âge de 102 ans, est décédée madame Marie-Anna Bolduc, épouse de feu monsieur Paul-Émile Noreau. Elle était la fille de feu monsieur Anselme Bolduc et de feu madame Marie Leclerc. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera une demi-heure avant la cérémonie et de là au cimetière Notre-Dame de Belmont. Madame Bolduc laisse dans le deuil sa belle-soeur Adrienne Leclerc (feu Alphonse Bolduc) et plusieurs neveux et nièces des famille Bolduc et Noreau et des ami(e)s. Elle était également la soeur de : feu Adélix (feu Alice Lamontagne), feu Gédéon (feu Apolline Gagné), feu Rose-Aimée (feu Joseph Larochelle), feu Rose-Alma (feu Athanase Lambert), feu Marie-Blanche, feu Arthur (feu Rose Rouleau), feu Claire-Anna (feu Frontenac Lamontagne), feu Elzéard (feu Anna-Marie Dion), feu Marie-Rose et feu Albert (feu Thérèse Bérubé). Un remerciement spécial au personnel soignant du Centre d'Hébergement Yvonne-Sylvain pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués à notre tante Marie-Anna Bolduc. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3, tél. 418 527-4294 www.societealzheimerdequebec.com. La direction des funérailles a été confiée à la maison