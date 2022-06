TONDREAU, Lucie Yvonne



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Lucie Yvonne Tondreau. Elle nous a quittés subitement à son domicile, le 25 mai 2022, à l'âge de 70 ans. Elle était la fille de feu Georges Henri Tondreau et de feu Lucille Pouliot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, sa sœur Liliane (feu Aimé Gauvin), ses frères: feu Daniel (Michèle Guilbaud) et Benoit (Lise Duquet); ses neveux et nièces: Julie Croteau (Bruno Collin), Catherine Croteau (Jean Deymier), Audray Tondreau (Yan Gaudreault), Cédric Tondreau (Caroline Giguère), Kavin Tondreau (Mélanie Simard), Maxime Tondreau (Madeline Tyre); ainsi que plusieurs petits neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org