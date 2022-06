BISHOP, Guyanne Bourgault



À son domicile, le 4 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Guyanne Bourgault, épouse de monsieur Henry Bishop. Elle était la fille de feu Lévis Bourgault et de feu Laura Lacasse. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil son cher époux, Henry Bishop, sa fille, Shirley Bishop (Vincent Drolet); sa sœur Claudette Bourgault; ses nombreux neveux et nièces de la famille Raymond Bourgault, de la famille Fernande Bourgault Giroux, de la famille Gérard Bourgault, de la famille Lucille Bourgault Corriveau, de la famille Marie-Blanche Bourgault Giroux, de la famille Jeanne Bourgault Rochette, de la famille Gertrude Bourgault Caron, de la famille Victorin Bourgault, de la famille Claudette Bourgault Boilard, de la famille Hermance Bourgault Renaud, et feu sœur Hermine Bourgault, ainsi que ses nombreux amis, dont Jacques Saint-Laurent, Huguette et Alain Demers, François P. Gendron (Mireille Gauthier), Lisette Lévesque (Jean Guibault) et Jean-Pierre Legrand (Ginette Cantin). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, téléphone : 418-682-6387 En ligne : www.coeuretavc.ca