PLAMONDON, Anne-Marie



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 26 mai 2022, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédée dame Anne-Marie Plamondon fille de feu M. Gédéon Plamondon et de feu Mme Alma Bureau. Elle était de Québec (Loretteville). Elle laisse dans le deuil sa sœur Diane ainsi que de nombreux cousins, cousines et amis(es). Elle a fait carrière dans l'enseignement, principalement à Loretteville mais aussi dans le Poitou en France, à Lahr en Allemagne ainsi qu'à Genève en Suisse.La famille vous accueillera aude 12h à 13h30.et de là au cimetière paroissial. La famille tient à adresser ses sincères remerciements à l'équipe de soins palliatifs du CLSC Limoilou et à l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (pour le CRCEO), au 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 525-4385. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire.