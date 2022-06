Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Le FIFA en mode estival

Qu’ont en commun Ariane Moffatt, Beethoven, Picasso et Fellini ? Ces artistes sont tous à l’honneur dans la programmation estivale du Festival international du film sur l’art (FIFA) offerte en ligne depuis hier sur la plateforme Arts.Films. Dès cette fin de semaine, les amateurs de Picasso peuvent découvrir le documentaire Le subtil oiseleur, Michel Foucault de Vélasquez à Picasso. À compter du 24 juin, les fans d’Ariane Moffatt pourront visionner la version cinématographique et intimiste d’Incarnat, son plus récent album. Pour plus de détails sur la programmation : arts.film

► Où : sur la plateforme Arts.Films jusqu’au 16 septembre

— Maxime Demers

Une rencontre historique

Rencontre historique et unique, Les Violons du Roy et l’ensemble I Musici de Montréal ont mis forces et talents en commun pour deux concerts présentés à Montréal et à Québec en mai. Un spectacle où 40 musiciens interprètent le Concerto grosso de Corelli, où brille la violoniste Pascale Giguère, ainsi qu’Où la nuit de la compositrice montréalaise Stacey Brown. La pièce de résistance est la dramatique œuvre La nuit transfigurée d’Arnold Schoenberg. C’est offert jusqu’au 12 juin en webdiffusion.

► Où : Imusici.com

— Yves Leclerc

Mon père aux îles Moukmouk

Les funérailles nous réservent parfois des surprises. Mais y apprendre que notre père menait différentes vies en parallèle ? Ça, c’est plutôt rare. C’est pourtant ce qu’a vécu le journaliste et auteur Patrick Delisle-Crevier. Orphelin dans la trentaine, il s’est alors découvert une famille constituée d’une dizaine de demi-frères et demi-sœurs. Son histoire, entièrement véridique, il la détaille avec couleurs et émotions dans Mon père aux îles Moukmouk, livre qu’on dévore d’un seul trait... comme « une pizza et un cream soda au resto du coin ».

► Où : aux Éditions Libre Expression

— Bruno lapointe