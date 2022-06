BOUCHARD, Pierre



À sa résidence, le 19 mai 2022, Pierre nous a quittés à l'âge vénérable de 87 ans. Il était le fils de feu Léonidas Bouchard et de feu Fabiola Tremblay. Il était le frère de feu Guy Bouchard. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Il laisse, le coeur rempli de souvenirs, Claire Guay, sa compagne de vie des 40 dernières années; ses enfants: Nathalie (Jean-Guy Doyon), François (Suzanne Grenier), Catherine (Thor Flender); la mère de ses enfants Marielle Mérineau et sa soeur aînée Paulette Bouchard (feu Roland Brodeur). Le garderont dans leur mémoire, ses petits-enfants: Gabrielle Bouchard-Doyon (Txuma Vazquez), Julie Bouchard-Doyon, Nicolas Doyon (Mélissa Lacroix) et leurs enfants Nathan et Nélia. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces: Johanne Bouchard (Robert Levac), Serge Bouchard (Nathalie Thibodeau), Louise Bouchard (Christian Girard), Céline Bouchard (Robert Archambault), Yves Brodeur (Sylvie Gauvin), Luc Brodeur, Sylvie Brodeur (Yvon Beaudoin). Plusieurs se souviendront de lui: les beaux-frères et belles-soeurs des familles Guay et Mérineau, ses compagnons de la promotion 1955 du collège Sainte-Croix à Montréal ainsi que plusieurs amis et connaissances. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de la résidence Aux 3 pignons pour les bons soins prodigués et pour leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Médecins sans frontières https://action.msf.ca/faitesundon. Les funérailles sont sous la direction de