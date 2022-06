BÉGIN, Hélène



À la résidence Côté Jardins, le 23 mai 2022, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée madame Hélène Bégin, épouse de feu monsieur Jean-Marie Bélanger, fille de feu madame Annie Bernard et de feu monsieur Georges Bégin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 12 h à 14 h 30.. La mise en terre suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Gilles Dumas), Pierre (Francine Corriveau), Joanne (Maurice Pagé); ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants et neveux. la famille remercie tout le personnel du 2e Côté Montagne pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, wwwgilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.