À 75 ans, le tenancier de bar Peter Sergakis est encore loin de la retraite

Ceux qui ne sont pas capables de blairer Peter Sergakis devront prendre leur mal en patience. À 75 ans, l’homme d’affaires est encore loin de la retraite, même s’il avoue vivre la «pire période» dans les restaurants et les bars.

• À lire aussi: Pénurie de main-d’œuvre: encore beaucoup de pain sur la planche

«La retraite? Pas avant 25 ans minimum», dit-il en riant, récupérant le fameux mantra du personnage Hi ! Ha ! Tremblay.

Quand on lui demande s’il blague, celui qui règne sur les bars et les restaurants à Montréal et qui possède plus de 250 immeubles devient le plus sérieux du monde.

«Je vais la prendre à 100 ans! J’ai encore la passion, l’énergie et la santé. J’aime accomplir les choses, développer des projets, je veux créer, j’aime travailler et trouver des opportunités», énumère-t-il.

Photo Chantal Poirier

Faut dire qu’il a la couenne dure le Peter Sergakis. Sulfureux, controversé, énigmatique... tous les qualificatifs lui ont été accolés ces dernières années. Lors des premiers jours de la pandémie, c’est toutefois en larmes qu’il a annoncé la mise à pied à ses 1500 employés.

Pire période en 60 ans

Mais la crise sanitaire est passée et jamais il n’a pensé abandonner malgré les difficultés dans son secteur. Il l’avoue toutefois au passage, la période actuelle est la pire qu’il a vécue professionnellement.

«En 60 ans, je n’ai jamais vu cela. Je mets des annonces pour trouver des employés et j’ai zéro réponse. J’ai jamais vu ça, jamais, jamais, jamais», répétera-t-il plusieurs fois durant l’entretien avec Le Journal.

Le manque de personnel, Peter Sergakis le vit tous les jours. Il a un besoin immédiat de 250 employés avec expérience ou 350 sans expérience.

En attendant, dans la très grande majorité de sa quarantaine d’établissements, bars comme restaurants, il a donc réduit les heures pour faire face à la pénurie. Il ne met pas de côté l’idée de fermetures, mais la décision n’a pas été prise pour l’instant.

Moins d’heures, moins de jours

«Actuellement, on ouvre moins d’heures, moins de jours, jusqu’à ce que le marché prenne une stabilité», dit-il.

C’est ce qu’il a fait avec la Station des Sports, rue Sainte-Catherine, tout près d’Atwater. Il vient de rouvrir le restaurant-bar cette semaine avec du personnel réduit.

«On n’avait pas assez de travailleurs. On prend des employés d’autres établissements, je les fais travailler plus. Certains vont faire 45-50 heures. D’autres qui travaillaient à temps partiel seront à temps plein», raconte-t-il.

L’autre resto Station des sports situé dans le Village gai est toujours fermé en raison d’un bris de tuyau durant l’hiver. La décision n’a toujours pas été prise s’il va rouvrir.

«C’est sûr que le sport à Montréal, c’est difficile. Le hockey, ça va mal, on n’a pas de basket, on n’a pas de football américain. On a l’Impact, c’est bon pour une clientèle qui aime le soccer. On espère d’ailleurs beaucoup avec la Coupe du monde en novembre», analyse-t-il.

Des repas à 40 $ ?

Mais la pénurie n’est pas son seul souci. Avec l’inflation galopante, les coûts de transport, de nourriture et d’électricité, il anticipe une hausse importante du prix des repas au restaurant.

«Je veux avertir les clients. Des repas ben normaux qui coûtaient 15-20 $, on n’aura pas le choix d’augmenter les prix à 30-40 $, sinon on n’y arrivera pas, sinon il y aura plus de fermetures.»

«Avant on travaillait plus fort pour essayer de balancer les pertes avec les profits, mais là je pense qu’on sera moins patients», prédit-il.

Il mise sur les touristes... et le Sky

Mais celui qui est né sur l’île d’Ios en Grèce refuse de baisser les bras. Il croit que les touristes seront nombreux et mise beaucoup sur ses bars, notamment le complexe Sky dans le Village gai.

«La Formule 1 qui revient, ça nous aide beaucoup. Il y aura le retour des touristes cette année. Au Sky, on a fait des rénovations, le bar est connu mondialement. Et vous savez, il n’y a aucune différence entre les gais et les hétéros. On demande pas au monde ce qu’ils font dans leur vie privée, on les accueille tous», raconte-t-il en riant.

Cette section de la rue Sainte-Catherine demeure toutefois moins attrayante depuis quelques années. Plusieurs commerces ont fermé leurs portes et il n’est pas rare de voir des pancartes à louer dans les vitrines.

«On espère que la Ville va faire quelque chose. La rue fermée c’est une bonne chose pour nous, il faut avoir des activités 12 mois par année», croit l’homme d’affaires.

Fier d’être Québécois

Malgré le contexte morose, Peter Sergakis se considère comme chanceux. Il ne veut pas parler de l’impact de la pandémie sur sa fortune (est-il milliardaire ou non, la question reste en suspens...), mais il détourne la question vers sa fierté d’avoir réussi au Québec.

«Je suis chanceux, je suis arrivé au Québec en 1960, je suis tombé en amour avec le peuple québécois. J’adore les Québécois et je suis fier d’être québécois», clame-t-il en guise de conclusion.