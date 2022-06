MARQUIS, Rollande



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 mai 2022, à l'âge de 96 ans et 7 mois, est décédée madame Rollande Marquis, épouse de feu monsieur Réal Labrecque, fille de feu madame Alexina Martineau et de feu monsieur Jean-Charles Marquis. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Colette Labrecque (Gordon Bouchard), Lorraine Labrecque (Marc-André Richer), Robert Labrecque (Gaétanne Paradis), René Labrecque, Chantal Labrecque (Gérald Blouin); ses petits-enfants: Valérie Bouchard, Dominic Bouchard, Marie-Audrey Richer, Judith Richer, Charles- André Labrecque, Julianne Blouin, Alexia Blouin; ses arrière-petits-enfants: Samuel Bouchard, Raphaël Bouchard, Annabelle Bouchard. Elle était la sœur de: feu Laval Marquis (feu Thérèse Lessard), feu Jean-Claude Marquis (Hélène Provost) et Pierrette Marquis (feu Henri Roberge). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.Les cendres seront déposées ensuite au Mausolée Mont- Marie. Merci au personnel de la résidence MGR Bourget et aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.