CARON, Serge



Val-d'Or: Est décédé à la Maison de la Source Gabriel le 2 juin 2022 à l'âge de 67 ans, M. Serge Caron, domicilié à Val-d'Or, fils de feu Gilles Caron et de feu Yanthe-Michèle Robichaud, époux de Michelle Boutin. Outre son épouse, M. Caron laisse dans le deuil ses enfants: Mathieu (Monia Carbonneau) et Isabelle (Nicholas Gauthier); ses petits-enfants: Maxym Bouchard, Nicolas Caron et Laura Caron; ses frères et soeurs: Régys Caron (Louise Bernier), Dominique Caron (Vital Bourgault), Pierre-Yves Caron (Lisette Labbé) et David Caron (Julie Hinse); ses beaux-frères et belles-soeurs: Claude Boutin (Line Crépeau) et France Boutin (Pierre Higgins), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de la Source Gabriel pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de la Source Gabriel, 101 Chemin Gabriel-Commanda, C.P. 667, Val-d'Or, Québec, Téléphone : 819 825-7786, Site web : https://maisonsourcegabriel.com/faire-un-don/ M. Caron sera exposé à lale jeudi 16 juin 2022, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.