Cécité Malaga: être tout à coup plongé dans le noir

Auteur d’une quarantaine d’ouvrages traduits et primés à travers le monde, l’auteur et illustrateur français Benjamin Lacombe s’est inspiré de sa propre expérience de cécité soudaine, à la suite d’un traumatisme, pour imaginer son nouvel album, Cécité Malaga. Il propose l’histoire d’une jeune artiste funambule aveugle, adulée du public, qui porte en elle une destinée légendaire. L’ouvrage aux effets visuels uniques fait écho au concept de résilience.

L’expérience vécue par Benjamin Lacombe, un artiste extrêmement talentueux, dont le travail est reconnu à travers la planète, mérite d’être connue du grand public. Il y a trois ans, à la suite d’un deuil et d’une douleur trop forte, il a perdu la vue pendant quelques heures. Ce phénomène s’appelle la cécité corticale.

Apprendre le décès soudain de son amie et éditrice depuis plusieurs années, Françoise Mateu, a provoqué un choc intense et, pendant quelques heures, Benjamin Lacombe a perdu la vue.

«Ça a été très dur et c’est la première fois que j’en parle. Je lui ai dédié plein de livres. C’est rare et difficile d’avoir quelqu’un qui est son lecteur, en qui on a confiance dans le regard et dans les retours, dans la bienveillance. C’est compliqué en particulier pour les textes, je trouve», partage-t-il, en entrevue.

«Quand on écrit des textes, il y a une part de dévoilement de soi. Quand elle est partie, c’était une partie de moi qui était partie en même temps avec elle parce que je n’avais plus ce regard, cette écoute. Ça a été difficile parce que je l’aimais énormément et j’avais une relation très forte avec elle, mais aussi artistiquement, ça a été une perte. Ça a été dur et ça l’est toujours.»

Le choc a été intense. «Je ne savais même pas que c’était possible. Ça a été une période difficile. J’ai perdu Françoise et j’ai aussi perdu mon chien, qui avait été mon compagnon pendant 13 ans. Ces deux disparitions concomitantes m’ont donné une série de problèmes physiques.»

«J’ai eu un stress qui a créé des toxines dans mon corps et ça m’avait paralysé tout le côté gauche. À ce moment-là, j’étais en train de préparer une exposition qui devait avoir lieu et comme c’était le côté gauche et que je suis droitier, j’ai continué à dessiner, comme si de rien n’était.»

«Un matin, je n’ai plus vu. Et là, c’était terrible parce que je ne pouvais plus travailler du tout. Et surtout, c’était une panique et une terreur terrible. Je ne savais pas que le stress pouvait mener à des extrêmes pareils au niveau physique.»

La résilience et l’art

Il traduit ces problématiques dans l’histoire de Cécité Malaga, dans le livre, qui subit un traumatisme et trouve une façon de surmonter un drame. Sur le plan esthétique, Benjamin Lacombe traduit ce qui se produit par différentes techniques, des effets de calques et de vernis, différents effets visuels. L’effet est spectaculaire.

«Il faut se rendre compte de ce qu’on a déjà et ce qu’on peut transformer de tout ça. En gros, les épreuves de la vie, elles sont là, on ne peut rien y faire. On va en vivre. Des pertes, on en vit tout le temps. Mais il faut vivre avec ce qu’on a et transformer tout ça. C’est ce que dit ce livre, en vérité : il ne faut pas prendre les choses de la vie comme des fins en soi. Ce sont des parcours et des transformations.»

Benjamin Lacombe a transposé le drame en œuvre artistique et en a fait quelque chose de merveilleux. «C’est ça, le rôle des artistes.» Il donne en exemple des artistes comme Frida Kahlo et Léonard de Vinci, qui ont eux aussi créé à la suite de tragédies.

«Je demeure persuadé que les grands artistes naissent toujours de fêlures. Toujours.»

♦ Benjamin Lacombe a développé une pratique artistique riche et inventive : peinture, pierre noire, volume, scénographie, création de motifs pour textiles et objets.

♦ Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages traduits et primés à travers le monde.

♦ Il dirige la collection Classiques illustrés chez Albin Michel et a notamment publié Frida et Madame Butterfly.