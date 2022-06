CF Montréal: «On s’est éloigné de qui on était»

Joey Saputo accorde très rarement des entrevues, mais il a accepté de rencontrer Le Journal, hier, afin de revenir, entre autres, sur le changement d’identité du club.

On le sait, l’Impact est devenu le CF Montréal au début de 2021. Le nom et le logo qui l’accompagnait n’ont pas été bien reçus.

« Est-ce que j’ai été surpris de la réaction des fans ? Oui sur le coup, mais en l’analysant par la suite, je n’aurais pas dû être étonné », admet-il en soulignant que le changement allait à contre-courant de l’esprit du club.

« Ce n’était pas nécessairement la façon dont on faisait les choses. On était transparent, on parlait avec les gens. On s’est éloigné de qui on était. »

Du recul

Le propriétaire du CF Montréal a dû prendre du recul afin de mieux comprendre ce qui s’est réellement passé.

« Quand on regarde la progression de notre identité, pour la première fois, il y a eu une rupture, mais quand tu es dedans, tu ne le vois pas. C’est juste quand tu prends du recul que tu le réalises. »

« On s’est éloigné de qui on était, réitère-t-il, et ce n’était pas l’idée derrière le changement d’identité. On voulait continuer d’être proche de nos partisans en ayant une vision plus globale. »

Parce qu’il n’était pas contre le changement de nom. Pour lui, ça tombait sous le sens de voir plus grand.

« J’étais en faveur de la philosophie derrière le changement d’identité. En ayant une équipe en Europe, je voyais que la MLS devenait plus globale alors j’étais en faveur d’aller dans cette direction. »

Difficile

Les deux dernières années ont donc été difficiles, mais surtout parce que pour la première fois de sa vie, il laissait son équipe à quelqu’un d’autre quand il a quitté la présidence pour céder sa place à Kevin Gilmore en janvier 2019.

« Ça faisait plus ou moins 25 ans que je menais l’équipe. On est arrivé à un point où le message que je voulais envoyer ne passait pas aussi bien ou certaines choses que je voulais faire étaient plus difficiles. Pour moi c’était difficile parce que c’était mon bébé. »

Il a donc tenu à se tenir loin des décisions, ce qu’il n’a pas trouvé évident, avouant même avoir vécu une phase où il avait moins envie d’aller voir les matchs.

« Pour m’assurer qu’il n’y ait pas d’interférence, je n’avais plus de bureau au stade et j’étais moins impliqué. C’était quelque chose que je devais faire parce que j’étais trop engagé. »

Voir autrement

De son propre aveu, Joey Saputo a pu voir son équipe autrement depuis deux ans et demi. On le sent d’ailleurs vraiment plus calme et posé.

« C’était important que je m’éloigne, ça m’a permis de voir le club d’une autre manière. »

Tout au long de l’entrevue d’une heure, il précise plusieurs fois qu’il ne veut pas remettre en question le travail de Kevin Gilmore.

« Il fallait que je laisse quelqu’un prendre mon rêve et l’amener dans une direction en particulier. »

Outsider

Il rappelle que les deux dernières années l’ont naturellement éloigné de l’équipe.

« C’était la COVID, l’équipe n’était pas ici et je ne voyageais pas avec eux. C’était difficile d’être dans la bulle. »

Par la force des choses, il s’est même un peu senti exclu pendant un moment.

« J’étais en Floride puisque je télétravaillais. De temps en temps, j’allais voir l’équipe, mais je ne me sentais pas vraiment dans la gang. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, j’étais un peu un outsider. »

Retour

Quand Kevin Gilmore a choisi de partir, l’automne dernier, Joey Saputo n’a pas eu le choix de se rapprocher de l’équipe en attendant de trouver son successeur.

« Quand je suis revenu, pour moi c’était comme une renaissance. J’ai vu jusqu’où j’avais amené l’équipe et le chemin parcouru ensuite. Ça m’a donné le temps de réévaluer certains éléments.

« Je crois qu’on va dans la bonne direction. J’ai l’impression qu’on est revenu au bon vieux temps. »

Lorsqu’il a quitté la présidence de son équipe montréalaise, des mauvaises langues ont laissé entendre que c’était pour consacrer plus de temps au FC Bologne, mais Saputo assure que Montréal demeure son bébé.

« On a deux personnes de Bologne qui travaillent ici pour nous aider à améliorer notre secteur technique et c’est moi qui paie la moitié de leur salaire.

« Je ne vais pas plus souvent à Bologne qu’avant. J’y vais environ une fois par mois. »

Ramener l’harmonie au stade

Il y a quelques semaines, Joey Saputo et le président Gabriel Gervais sont allés voir les groupes de partisans lors du « tailgate » d’avant-match au Stade Saputo.

On aurait pu penser qu’il s’agissait d’un effort de réconciliation, mais Joey Saputo corrige le tir.

« Ça n’a pas été fait dans l’esprit de la réconciliation, c’est seulement qui nous sommes », insiste le propriétaire du

CF Montréal.

Il ne cache toutefois pas qu’il veut faire en sorte que l’harmonie revienne au Stade Saputo et qu’il aimerait que ça se fasse dans une grosse section partisane comme il l’a déjà évoqué.

Les Ultras

On ne peut pas parler de groupes de partisans sans parler des Ultras. Ceux-ci ont vivement contesté le changement d’identité de l’équipe et ils n’ont pas digéré que la section 132, où ils étaient installés, soit fermée l’automne dernier.

« Les Ultras doivent comprendre pourquoi on a pris ces décisions. On a eu des problèmes avec certains membres de cette section et chaque fois qu’on leur parlait, personne ne prenait la responsabilité. »

Saputo a rappelé que l’équipe a fait de nombreuses offres aux Ultras pour tenter de trouver un terrain d’entente, mais que les discussions n’aboutissent jamais.

« Il faut qu’on s’entende sur les neuf choses sur lesquelles nous sommes d’accord sans nous préoccuper des 10 % sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord, image-t-il. Si les gens sont radicaux sur le 10 % qui ne leur convient pas, on ne va jamais s’entendre. »

On ne peut évidemment pas parler de partisans sans parler des foules au Stade Saputo. Selon le site Soccer Stadium Digest, le CF Montréal est 26e sur 28 équipes de la MLS avec une moyenne de 13 768 spectateurs cette saison.

Plusieurs facteurs négatifs

« L’inflation explose, le prix de l’essence est ce qu’il est et le revenu discrétionnaire des gens a fondu. Les gens vont y penser à deux fois avant de dépenser un dollar et ils vont couper le billet de soccer en premier.

« Je sais que ça sera difficile pour les prochaines années. Je ne retiens pas le fait qu’il n’y a que 14 000 spectateurs. Je me demande surtout si ceux qui sont là ont du plaisir. Je veux retenir nos partisans qui viennent déjà et on pensera ensuite à attirer plus d’amateurs. »

Il rappelle au passage que la famille Saputo n’a pas mis cette équipe sur pied pour faire de l’argent puisqu’elle était un organisme à but non lucratif de 2002 jusqu’à son entrée en MLS.

Pour de bon

Il ne faut donc pas vraiment avoir trop de craintes quant à l’avenir du club, qui semble être à Montréal pour y rester.

« Les gens se disent que la franchise a coûté 40 M$, qu’elle vaut 400 M$ et qu’on pourrait vendre, mais pourquoi on ferait ça ? Si l’argent était tout ce qui compte pour moi, ça serait déjà fait.

« C’est sûr qu’il y a une différence entre perdre 10 millions et perdre 26 millions. À 10 millions, on peut le supporter. Si on perd 26 millions par année, que les gens s’en foutent et qu’on est toujours critiqués parce qu’on ne pense pas assez, on pourrait se demander si ça en vaut la peine. »

Le club fêtera ses 30 ans l’année prochaine. « Et j’espère qu’on sera là pour encore au moins 50 ans », lance Joey Saputo sur un ton rassurant.

Tout le monde dans la bonne chaise

Il y a eu l’embauche de Gabriel Gervais comme président et chef de la direction, il y a un peu plus de deux mois, et, cette semaine, le directeur sportif Olivier Renard devenait vice-président et chef de la direction sportive.

Pour la première fois depuis longtemps, on a l’impression que tout le monde occupe la bonne chaise chez le CF Montréal, une opinion partagée par Joey Saputo.

« Olivier comprend où on veut s’en aller et il sait comment le faire. C’est la même chose avec Gabriel », confirme-t-il.

Les deux hommes ont d’ailleurs des contrats à durée indéterminée, c’est donc dire qu’ils sont comme des employés permanents et c’est parce qu’on les considère comme des membres de la famille.

« Avec Olivier, on a trouvé la bonne personne pour appliquer le plan qu’on avait, explique Joey Saputo. Pour moi, c’est une belle découverte par l’entremise de contacts que j’avais en Europe.

« Gabriel n’a pas peur de faire des erreurs et je le laisse en faire. Mais il n’en fait pas parce qu’il demande beaucoup d’aide. »

Avec ces deux hommes en poste, Joey Saputo n’hésite pas à intervenir à l’occasion sans pour autant prendre le contrôle. « Je me sens très à l’aise de continuer à être là parce que je ne sens pas que je suis une épine dans le pied, j’ai l’impression d’être là pour aider les gens à continuer à grandir. »

Défier

La perception selon laquelle Joey Saputo est le seul maître à bord est tenace, mais il assure que c’est très loin de la réalité.

« Il faut qu’ils me challengent, dit-il au sujet de Gervais et Renard. Je n’ai pas besoin de quelqu’un qui va dire oui à tout ce que je dis. Je n’ai pas peur d’avoir des gens plus intelligents que moi à mes côtés.

« J’aime mieux qu’on me challenge que d’avoir quelqu’un qui ne le fera pas, mais qui fera à sa tête ensuite. »

Dépenser mieux

Olivier Renard a été choisi parce qu’il cadre dans la philosophie du club qui a choisi de devenir formateur plutôt que de compter sur des vedettes coûteuses. « Ma philosophie est de gérer le club avec les moyens qu’on a et ça ne veut pas dire qu’on n’a pas les moyens, précise Joey Saputo. Je ne peux pas me permettre, comme Toronto, de dépenser 16 ou 17 M$ sur un joueur.

« On est mieux d’aller chercher un jeune joueur de 500 000 $ à 1 M$ qu’on peut revendre deux millions et faire un million de profit que d’aller chercher un joueur à 16 M$ qui ne rapporte rien, c’est une dépense. »