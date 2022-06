Comment ramener mon frère à de meilleurs sentiments pour notre père ?

Au décès de notre mère en 2015, alors qu’il nous semblait encore en pleine possession de ses facultés, notre père avait décidé de vendre sa maison pour s’installer dans une résidence pour aînés autonomes. À peine un an plus tard, les administrateurs de la résidence nous ont avisés qu’il perdait graduellement de ses facultés. Pourtant, moi qui le visitais plus souvent que ma sœur et mon frère puisque je suis célibataire et qu’ils ont leur famille, je n’avais pas vu sa santé décliner à ce point.

Dès le début de 2018, on nous a fait savoir qu’il ne pouvait plus résider dans ce lieu, puisqu’on n’y offrait pas les services dont il avait besoin. S’en est suivie la recherche d’un endroit adéquat pour répondre à sa condition. Et à partir de là, on dirait qu’il s’est laissé aller.

Pas besoin de vous dire qu’avec l’interdiction de le visiter pour cause de COVID, sa situation s’est dégradée. Et l’été dernier, nous avons retrouvé notre père rendu dans un autre monde. J’ai bien essayé de me faire croire qu’il me reconnaissait encore parfois, mais j’ai dû me rendre à l’évidence qu’il avait perdu tous ses repères.

J’ai beaucoup lu sur la maladie et je suis de ceux qui pensent que ma présence lui apporte un réconfort. D’ailleurs, les préposées disent qu’il va mieux depuis que mes visites sont redevenues régulières. Ma sœur, qui le voit moins souvent, a remarqué plus que moi la diminution de ses facultés mentales.

Mais le véritable problème, c’est notre frère. Sa dernière visite remonte à octobre quand mon père ne l’a pas reconnu. Ça a marqué la fin de ses rares visites. Il n’a plus envie de s’imposer ça. Selon lui, comme il est rendu dans son monde, on devrait le laisser s’y perdre sans chercher à le distraire, et il n’est plus retourné le voir.

Je trouve sa réaction épouvantable. Après tout, c’est notre père, cet homme-là, et on lui doit un minimum de respect pour ce qu’il a fait pour nous ! Je veux bien reconnaître, comme mon frère ne cesse de me le répéter, qu’il n’a jamais été bien présent dans notre vie et que sa carrière était le centre de son existence, mais c’est quand même lui qui nous a fait vivre et qui nous a donné la chance de faire des études nous ayant permis de bien gagner nos vies.

Oui, notre mère était le vrai pivot de la famille, celle qui nous maintenait ensemble envers et contre tout. Mais chacun des deux a rempli son rôle adéquatement selon mon évaluation.

J’ai lu que même partis dans leur monde imaginaire, les gens atteints de cette maladie prennent conscience du bien que notre présence leur apporte. Comment mon frère ne peut-il pas comprendre ça ? Il est d’un égoïsme sans nom. Sa femme et ma sœur abondent malheureusement dans son sens en refusant d’insister pour qu’il revienne à de meilleurs sentiments envers un homme qui, même s’il a été sévère et dur avec nous, n’en a pas moins été un père plus que correct. Ça me fait tellement de peine pour lui. Que pourrais-je faire de plus pour le convaincre ?

Une fille reconnaissante

On peut vivre exactement la même réalité et l’intégrer de façon différente en fonction de nos perceptions et de notre sensibilité. Il faut vous mettre dans la tête que vous n’êtes pas votre frère pas plus qu’il n’est vous. Votre sœur a raison de lui laisser la liberté de réagir à sa guise. Une chose devrait vous consoler cependant. C’est vous que son attitude attriste et non pas votre père. Car malgré ce que vos lectures vous ont appris sur l’affect encore vivant des personnes atteintes d’Alzheimer, il n’a plus conscience du rejet exprimé par son fils.