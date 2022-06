Dans l’œil du Québec inc: Le PDG de Metro encaisse 3,2 M$

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Des options payantes pour Eric La Flèche

Photo d'archive, Philippe Orfali

Le grand patron de Metro, Eric La Flèche, a réalisé un gain de près de 3,2 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise québécoise, la semaine dernière. De son côté, le vice-président aux affaires juridiques de la chaîne de supermarchés et de pharmacies, Simon Rivet, a touché près de 190 000 $ de la même manière. Le titre de Metro a atteint en avril un nouveau sommet historique.

LDT investit dans IntelliSports

Le joueur de football et médecin Laurent Duvernay-Tardif fait partie des investisseurs ayant participé à une ronde de financement qui a permis à la jeune entreprise montréalaise IntelliSports de récolter 2,5 millions $. Charles Bombardier, petit-fils de Joseph-Armand- Bombardier, a également investi dans l’entreprise. IntelliSports a créé l’application PlayFitt, qui se sert de l’intelligence artificielle et de la ludification pour encourager les utilisateurs « à bouger un peu plus chaque jour ».

Christie Innomed achète aux États-Unis

L’entreprise Christie Innomed de Saint-Eustache effectue une première incursion au sud de la frontière avec l’acquisition de la firme Comp-Ray de l’Arizona pour une somme non divulguée. Fondée en 1954, Christie se présente comme l’une des plus importantes entreprises canadiennes dans le secteur de la santé. Elle se spécialise dans l’imagerie médicale et la gestion de l’information médicale.

Pas encore de panne dans le capital de risque

Le Québec a bien démarré l’année dans le secteur du capital de risque malgré la déroute des marchés boursiers. Les jeunes entreprises d’ici ont recueilli pas moins de 1,1 milliard $ dans le cadre de 39 transactions au cours des trois premiers mois de 2022. Pendant la même période de 2022, 512 millions $ avaient été amassés par le biais de 35 transactions. Le trimestre a toutefois été plus calme dans le secteur du capital de développement (entreprises plus matures), où 766 millions $ ont été récoltés, contre 1,1 milliard $ un an plus tôt.

Bureau en gros avale Denis

Photo courtoisie, Denis.ca

Le géant américain Staples, qui exploite les magasins Bureau en gros au Québec, a annoncé cette semaine l’acquisition de Fournitures de bureau Denis pour une somme restée confidentielle. Fondée en 1972, l’entreprise exploite 11 magasins au Québec et dans les Maritimes. Denis appartenait à la famille Latulippe.

Il exerce des options de CGI

Gilles Labbé, qui siège au conseil d’administration de CGI depuis 2010, vient de réaliser un profit de plus de 180 000 $ en exerçant des options du géant québécois des services informatiques. Le titre de CGI a perdu 5 % au cours des 52 dernières semaines, mais il a tout de même progressé de près de 60 % depuis juin 2017.