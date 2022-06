Découvrez qui est le «meilleur influenceur du monde»

Le chat Stepan a été élu «meilleur influenceur du monde» après avoir fui l’Ukraine.

Ce chat qui compte plus d’un million d’abonnés est célèbre pour les photos et les vidéos de ses airs blasés, qu'il publie sur TikTok et Instagram, selon BFM TV.

Au début de la guerre en Ukraine, Stepan et son maître, Anna, ont décidé de fuir Kharkiv pour arriver à Nice, en France.

Le 18 mai, le petit félin a été élu «meilleur influenceur du monde» lors des World Influencers & Bloggers Awards de Cannes.