LANDRY, Ghislain



Le 1er juin 2022, est décédé au Centre d'hébergement St-François, à l'âge de 75 ans et 10 mois, M. Ghislain Landry, époux de Mme Jacqueline La Roche, demeurant à St-David-de-Falardeau autrefois de Québec. Il était le fils de feu Mme Rose-Aimée Malenfant et de feu M. Paul Landry. La famille accueillera les parents et ami(e)s le dimanche 26 juin 2022 de 9 h à 11 h auLa crémation a eu lieu au crématorium du Complexe funéraire Carl Savard.Outre son épouse, Mme Jacqueline La Roche, il laisse dans le deuil ses filles : Marie-Claude (Shannon Randall) et Danielle (Carol Fortin); ses petits-enfants: Mathis et Gaël; ses frères et soeurs : Réjean (Desneiges Piché), Gervais (Francine Caron), Paul-Aimé (Johanne Gaudreault), Denis, Guy, Dominique et Brigitte (Chanel Caron). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Un merci particulier à tout le personnel du Centre d'hébergement St-François pour leur accompagnement, leur patience et les bons soins apportés. Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, une personne bénévole de la Société Alzheimer du Saguenay-Lac-St-Jean sera présente au salon afin de les recueillir.