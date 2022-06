[EN DIRECT] 108e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

L'armée russe pilonnait samedi la ville clé de Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine, pour en arracher le contrôle total, mais l'épuisement des munitions se fait de plus en plus sentir, surtout du côté ukrainien, très dépendant de l'aide militaire occidentale.

16h30 | Entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne: une réponse «la semaine prochaine»

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, en visite surprise à Kyïv samedi, a promis une réponse «la semaine prochaine» aux ambitions de l'Ukraine de se porter candidate à l'adhésion à l'UE.

9h44 | UE: von der Leyen promet une réponse rapide aux ambitions de l'Ukraine

La présidente de la Commission européenne a promis samedi à Kyïv une réponse «la semaine prochaine» aux ambitions de l'Ukraine de se porter candidate à l'Union européenne, alors que l'offensive russe s'intensifie dans l'est du pays.

7h41 | Prague annonce la mort d'un Tchèque dans l'est de l'Ukraine

Un ressortissant tchèque a été tué dans l’est de l’Ukraine occupé par la Russie, a déclaré samedi à Prague le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsky.

7h40 | Zelensky demande qu'on mette fin au blocus russe des ports de la Mer Noire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un nouvel appel samedi à une pression internationale pour que la Russie mette fin au blocus des ports ukrainiens de la Mer Noire, permettant ainsi des exportations nécessaires pour éviter une crise alimentaire mondiale.

6h55 | Les premiers passeports russes remis aux habitants du sud de l'Ukraine

La Russie a remis samedi ses premiers passeports à des habitants de Kherson, ville occupée par les troupes de Moscou dans le sud de l'Ukraine, ont rapporté les agences de presse russes.

Selon l'agence officielle TASS, 23 habitants de Kherson ont reçu au cours d'une cérémonie un passeport russe, une «procédure simplifiée» permise grâce à un décret signé fin mai par le président russe Vladimir Poutine.

5h03 | Von der Leyen à Kyïv pour parler intégration européenne

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée samedi à Kyïv pour une nouvelle visite consacrée aux ambitions de l'Ukraine de rejoindre l'UE et à la reconstruction.

2h25 | Pour Biden, Zelensky n'a «pas voulu entendre» les avertissements

Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky n'avait «pas voulu entendre» les avertissements des États-Unis avant le déclenchement de l'invasion russe en février.

0h45 | Les yeux sur l'Ukraine, les forces spéciales françaises entament une nouvelle mue

La compétition entre puissances et le retour de la guerre de haute intensité, illustré par le conflit en Ukraine, mettent les forces spéciales françaises au défi de se réiventer, après deux décennies dominées par la lutte antiterroriste.