Fin du masque obligatoire dans les transports en commun en Ontario

Les Ontariens peuvent de nouveau prendre le transport en commun en Ontario sans être obligés de porter le masque.

• À lire aussi: Faut-il craindre les sous-variants BA.4 et BA.5?

• À lire aussi: Levée de l'obligation d'un test COVID pour les voyageurs internationaux aux États-Unis

• À lire aussi: Fin du masque dans les transports en commun le 18 juin

En effet, l’obligation du port du masque dans les transports est venue à échéance samedi à minuit, une semaine avant la levée de cette même obligation au Québec.

Ainsi, le port du masque demeure obligatoire en Ontario uniquement dans les centres hospitaliers de soins de longue durée et dans les maisons de retraite.

La décision de lever le port du masque obligatoire dans les transports a été prise «compte tenu des taux de vaccination élevés et de l’amélioration continue de la situation de la pandémie de COVID-19 en Ontario», a expliqué le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore.

Ce dernier a cependant conseillé aux Ontariens qui en ressentent le besoin de continuer à porter le masque. Les gens malades, ceux qui se remettent de la COVID-19 ou ceux qui sont en contact avec une personne infectée devraient aussi continuer à se protéger.

«Grâce aux efforts de toute la population ontarienne pour suivre les mesures de santé publique et se faire vacciner, nous avons fait des progrès considérables dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Cependant, je tiens à rappeler aux Ontariennes et aux Ontariens de rester vigilants, de rester à la maison lorsqu’ils sont malades et, surtout, de se faire vacciner et de recevoir leur dose de rappel s’ils y sont admissibles», a averti le Dr Moore.