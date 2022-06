Des conducteurs brûlent jusqu’à la dernière goutte

Des automobilistes québécois se retrouvent de plus en plus souvent à sec sur la route après avoir rechigné à faire le plein d’essence, dont le prix atteint des sommets ces jours-ci.

« C’est rendu vraiment intense. J’ai environ une dizaine de pannes d’essence par semaine, alors qu’avant j’en avais 10 par mois », témoigne Yannick Ouellet-Ménard, directeur des opérations de Remorquage Ménard, situé dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal.

Photo Dominique Scali

Plusieurs membres de l’Association des professionnels du dépannage du Québec (APDQ) font un constatsimilaire, selon son président.

Le changement de comportement a commencé à se faire sentir quand le prix du litre a franchi la barre psychologique du 2 $, le mois dernier.

« Les automobilistes qui n’ont pas le budget pour contrer la hausse du prix du carburant essaient de “gérer” la jauge de leur réservoir », observe Réjean Breton, à la tête de l’APDQ.

Et à 2,23 $ le litre à Québec et 2,21 $ à Montréal, en moyenne samedi, la tendance ne fait que s’accentuer.

« On dirait que les gens espèrent que les prix vont redescendre et préfèrent mettre un petit 20 $ par-ci, par-là, que de faire le plein », analyse Nicolas Martel, répartiteur chez Remorquage Larouche, à Québec.

Trafic et détours

Mais c’est vivre dangereusement, selon lui. Il suffit d’un embouteillage ou d’un détour imprévu pour rapidement faire baisser l’aiguille du réservoir.

Rien que samedi en après-midi, ses collègues ont secouru trois véhicules en panne d’essence sur le pont Pierre-Laporte, fortement congestionné.

« Peut-être qu’ils ne s’attendaient pas à être pris dans un aussi gros trafic », avance-t-il.

En cas de panne, la livraison d’un bidon d’essence demeure la solution la plus simple pour se sortir du pétrin et se rendre jusqu’à la station-service la plus près.

Abus de livraison

Or, des chauffeurs semblent abuser de ce service, inclus dans certains forfaits de CAA-Québec.

« Il y en a qui callent une livraison d’essence pour sauver 10 $, 15 $ ou 20 $. Nos chauffeurs comprennent que la personne est un peu cheap et fait exprès », raconte Brian

Dansereau, répartiteur pour Kar-Pro, actif à Montréal et ses environs.

CAA-Québec n’a pas répondu aux questions du Journal samedi.

La branche ontarienne de CAA répertoriait néanmoins 1004 cas de panne sèche en mai 2022, comparativement à 732 à pareille date l’an dernier, a rapporté CTV News samedi.