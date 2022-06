Fuir l’enfer de Black Mesa

Avec finesse et intelligence, la sociologue et écrivaine française Catherine Gucher, lauréate du prix Québec-France Marie-Claire Blais en 2017 pour Transcolorado, revient cette année avec un roman inspiré du scandale des mines de charbon de Black Mesa, dans le sud-ouest des États-Unis. À travers ses personnages, dont plusieurs sont de la communauté des Navajos, elle plonge au cœur d’un ethnocide. Poussières noires est un roman-choc, qui montre tout de même une lueur d’espoir dans la noirceur suffocante.

Catherine Gucher transporte les lecteurs dans l’univers du peuple Navajo dans ce troisième roman. Hokee, fruit du viol de la belle Yanaba par un général du Bureau des affaires indiennes, observe son clan aller de mal en pris, depuis les falaises de Black Mesa. Une compagnie minière impose à tous son enfer noir et fait pression sur sa communauté.

Les hommes et les femmes du peuple Navajo, chassés de leurs terres, en quête d’espoir et de résilience, entament une longue errance vers le nord, racontée à travers le regard sans concession de Hokee.

Catherine Gucher, très intéressée par le courant littéraire du nature writing, s’est passionnée pour cet univers où rien ne va plus. Elle en a fait une histoire bouleversante. Un questionnement général sur la terre, sur la propriété de la terre, sur la nature de la terre, est à l’origine du livre, explique-t-elle.

« D’un côté, pour certaines populations, la terre est complètement sacrée et elle fonde pratiquement l’humanité. De l’autre côté, dans le monde moderne et capitalistique, la terre est avant tout quelque chose qui peut être exploité pour faire du profit. La question écologique, tellement actuelle en ce moment, montre qu’il y a des tas de populations qui vont se trouver, probablement, chassées de leurs terres, du fait de la montée des eaux, du problème climatique et de l’exploitation. »

Les Navajos

Au sujet des Navajos, elle trouve emblématique de voir que ce peuple a une telle relation symbolique, spirituelle, avec une dimension sacrée de la terre et se trouve confronté à des exploitations minières qui le dépassent totalement.

« Je trouvais ça très intéressant de discuter de toute cette culture, les rituels, cette dimension complètement spirituelle, dans ce contexte où, aujourd’hui, la terre est devenue un bien. Et un bien de plus en plus précieux et qui va être convoité un peu partout. »

La sociologue aime aussi observer comment les populations sont façonnées par les paysages où elles habitent et comment elles façonnent ces paysages.

« Les grands espaces américains, pour moi, c’est vraiment l’univers de rêve et ça m’intéresse de regarder comment là, il y a des populations qui vivent, en harmonie ou pas, avec ces univers et ces paysages. Mais je n’y suis jamais allée, donc tout est le fruit de mon imagination et d’un travail de documentation. »

Catherine Gucher est écrivaine et enseigne la sociologie à l’université de Grenoble, en France.

Pour son premier roman, Transcolorado (2017), elle a été lauréate du prix Québec-France Marie-Claire-Blais.

Son deuxième roman, Et qu’importe la révolution ?, a été publié en 2019.