Hippisme: le favori l’emporte aux Belmont Stakes

Il n’y a pas eu de vainqueur surprise aux Belmont Stakes cette année, comme cela avait été le cas au Kentucky Derby. Le cheval favori Mo Donegal l’a emporté samedi, à Elmont, dans l’État de New York.

La dernière étape de la plus prestigieuse série de courses pour chevaux, nommée «Triple Couronne», s’est conclue sans grande surprise. Mo Donegal, dont les chances de l’emporter étaient établies à 7 contre 2, a réalisé le parcours d’environ 2,4 kilomètres en 2 min 28,28 s. Son propriétaire a ainsi mis la main sur une cagnotte de 1,5 million $.

L’entraîneur Todd Pletcher a d’ailleurs réussi un doublé, alors que son cheval Nest a pris le deuxième rang. Skippylongstocking a complété le top 3.

Jusqu’aux derniers instants avant le début de la course, le cheval We the People avait été désigné comme le favori par les preneurs aux livres, mais la météo clémente a fait descendre ses chances de triompher à 7 contre 2. Il a mené la majorité de la course, mais il s’est fait dépasser dans le dernier virage.

Le gagnant surprise au Kentucky, Rich Strike, n’a pas pu répéter ses exploits, même s’il n’a pas participé aux Preakness – deuxième épreuve de la Triple Couronne – afin de se reposer. Il a pris le sixième rang samedi.