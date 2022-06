Hubert se paie les Francos

Neuf mois après avoir sorti son excellent deuxième album, PICTURA DE IPSE : Musique directe, Hubert Lenoir vient enfin le présenter officiellement au public montréalais. Pour son grand concert extérieur aux Francos, l’auteur-compositeur a prévu « un mélange entre un film de Jackass et un concert rock ».

• À lire aussi: «La vie est un conte de fous»: Lynda Lemay à son meilleur

• À lire aussi: Les vraies Francos sont de retour!

Hubert Lenoir s’est fait attendre. Après être allé présenter ses nouvelles compositions aux publics américains et européens, le musicien s’embarque finalement dans une tournée de festivals à la grandeur du Québec.

Au cours des prochaines semaines, il jouera notamment au Festival d’été de Québec, à la Noce de Saguenay et au Festival de la poutine de Drummondville. Mardi, il sera sur la grande scène des Francos, à Montréal.

Même s’il peut s’agir de la plus grosse foule de sa carrière, Hubert Lenoir refuse de se laisser emporter par ce grand concert. « C’est important de le voir comme un show comme un autre, dit-il en entrevue au Journal. C’est une affaire de constance. Même si je suis dans une petite salle, j’essaie d’être à 100 % toujours égal. »

Malgré tout, il finit par reconnaître qu’il est « excité et perplexe » pour cette prestation du 14 juin. À part le spectacle-surprise aux Foufounes électriques, le 27 mai dernier, ce sera la première fois qu’il jouera les titres de PICTURA DE IPSE à Montréal.

« Et pour le moment, il n’y a pas d’autre date au calendrier [pour Montréal], dit-il. Donc, ce sera peut-être la dernière fois qu’on va y jouer. C’est maintenant ou jamais ! »

Musique directe

Sur son nouvel album, Hubert Lenoir a exploré la musique directe. Le disque se veut ainsi un collage de chansons, d’échantillonnages divers et d’enregistrements amateurs. Comment a-t-il voulu transposer ça sur scène ?

« Pour moi, la musique directe était une façon de briser le quatrième mur du studio, dit-il. C’était une forme de mise en abîme. En concert, ce n’est pas cohérent de reproduire la même chose parce qu’on est dans un état réel. »

Sa complice de toujours, Noémie D. Leclerc, va tout de même apporter une touche de « direct » à la prestation. « Elle sera sur la scène à faire des prises de vue, dit Hubert. Ce sera diffusé en direct sur les écrans. »

Les critiques élogieuses de son album, en septembre dernier, le musicien les a reçues « comme une forme de victoire avec [lui]-même ». « C’était un message pour les prochains projets que je vais faire. Je vais toujours essayer de faire de la musique qui me déstabilise moi-même », dit celui qui veut recommencer à créer de nouvelles chansons au début 2023.

En plus des Francos, Hubert Lenoir participera aussi au Festival international de jazz de Montréal, le 3 juillet, où il fera un concert... de jazz. « J’ai pris ça au pied de la lettre ! Je me suis dit que ce serait cool de faire un spectacle où je me concentre plus sur chanter [...] C’est un peu un work in progress des shows que je vais faire quand je vais avoir 70 ans. C’est comme une planification de hobby pour ma retraite [rires] ! »

Hubert Lenoir sera en spectacle extérieur gratuit aux Francos mardi, à 21 h, sur la scène Bell. Il jouera aussi au FIJM, le 3 juillet, à 22 h 30, au Gesù.