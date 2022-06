La générosité tape-à-l'oeil de la CAQ

Le gouvernement caquiste de François Legault se vante d’avoir fait du portefeuille des Québécois une priorité de son gouvernement en leur retournant près de 3 milliards de dollars par année.

Mais François Legault et son ministre des Finances Eric Girard omettent de dire que, malgré cette apparente générosité, le gouvernement Legault va puiser dans les poches des contribuables québécois passablement plus d’impôts et de taxes.

Pour l’exercice financier en cours, par exemple, le gouvernement caquiste va nous soutirer 18 milliards de dollars de plus en impôts, taxes, droits et permis qu’en 2018-19 lorsqu’il a succédé au gouvernement libéral de Philippe Couillard.

Quand un gouvernement, après avoir retourné 3 milliards $ aux contribuables, réussit à aller chercher en une année quelque 18 milliards de dollars de plus dans les poches des mêmes contribuables, il n’y a vraiment pas de quoi se péter les bretelles.

COUP DE GÉNIE ÉLECTORAL

Après le coup de génie électoral d’avoir récemment versé un cadeau de 500 $ à chacun des 6,4 millions de contribuables québécois gagnant un revenu net de 100 000 $ et moins, le gouvernement Legault va leur octroyer un autre cadeau d’argent pour les aider à éponger la hausse du coût de la vie.

Et ça tombe bien puisque le chef caquiste va officialiser ledit cadeau en septembre, juste à l’aube des élections du 3 octobre prochain. C’est le ministre des Finances, Eric Girard, qui a eu l’honneur de confirmer cet autre coup de pouce financier.

On ne connaît pas encore si le montant de cet autre cadeau sera lui aussi de 500 $, et s’il sera versé par l’entremise d’un crédit d’impôt remboursable (comme le précédent) ou par chèque.

Politiquement parlant, convenons que l’inflation « sied à merveille » au gouvernement de François Legault puisque cela lui a permis de distribuer des cadeaux d’argent à 95 % de l’ensemble des contribuables, et ce, en pleine année électorale.

Rien de mieux qu’un petit cadeau pour rappeler aux électeurs qu’il est « payant » de voter pour le parti au pouvoir !

BILAN BUDGÉTAIRE

Après cinq années de surplus budgétaire, dont quatre sous la férule du ministre des Finances libéral Carlos Leitão, le gouvernement Legault a été contraint de boucler ses trois dernières années de pouvoir dans le rouge de plusieurs milliards de dollars.

C’est évidemment en raison des conséquences financières générées par la pandémie de la COVID-19 sur l’économie et les finances publiques que le gouvernement Legault, à l’instar de tous les gouvernements à l’échelle de la planète, s’est retrouvé en déficit.

Le ministre des Finances Eric Girard a eu beau venir puiser dans les poches des contribuables des milliards d’impôts de plus lors des deux années de la pandémie, en plus de bénéficier d’une hausse sensible de plusieurs milliards en transferts fédéraux de la part du gouvernement de Justin Trudeau, ces revenus supplémentaires n’ont pu couvrir l’augmentation des dépenses de portefeuilles (santé, éducation, économie, etc.) du gouvernement.

Les conséquences dramatiques de la COVID-19 sur la santé ont notamment forcé le gouvernement à augmenter considérablement le portefeuille du ministère de la Santé et des Services sociaux. On parle ici d’une hausse de 10 milliards $ en 2020-21, laquelle a été suivie par une hausse additionnelle de 4 milliards en 2021-22.

Le ministre Girard prévoit terminer l’exercice en cours (2022-23) avec un déficit (avant transfert d’argent au Fonds des générations) de 3 milliards $. Mais avec l’ajout en septembre de l’autre cadeau électoral aux contribuables pour compenser l’inflation, le déficit pourrait s’avérer plus élevé. À moins qu’il réussisse à nouveau à nous siphonner plus d’impôt sur le revenu des particuliers.

Lors du dernier budget libéral de Carlos Leitao, celui de 2018-19, le gouvernement du Québec avait rapporté un surplus de 7,9 milliards $.

La dette du gouvernement du Québec s’élève actuellement à 207 milliards $, en hausse de 22 milliards $ par rapport à la dernière année du gouvernement Couillard. Elle représente 38,8 % du PIB de la province.

L’ÉCONOMIE

Encore un peu de vantardise de la part du ministre Eric Girard.

Il affirme que les efforts financiers déployés par le gouvernement Legault ont permis de réduire l’écart de richesse avec l’Ontario. L’écart entre le PIB par habitant du Québec par rapport à celui de l’Ontario est passé, dit-il, de 16,8 % en 2018 à 13,6 % en 2022. Son objectif est de réduire l’écart à 10 % d’ici 2026.

Par l’entremise de nombreuses initiatives menées par son ministre de l’Économie, l’ex-homme d’affaires Pierre Fitzgibbon, le gouvernement Legault a investi des milliards de dollars dans l’aide financière aux entreprises et autres programmes économiques (innovation, recherche, virage numérique, etc.).

Sous François Legault et son ministre Pierre Fitzgibbon, Investissement Québec et le Fonds de développement en mènent large dans le monde des affaires au Québec.

À surveiller !