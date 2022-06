Le PLQ promet de baisser les impôts de la classe moyenne pour faire face à l'inflation

Un gouvernement du Parti libéral dirigé par Dominique Anglade baissera les impôts de la classe moyenne, frappée de plein fouet par la hausse du coût de la vie, a appris Le Journal.

Selon nos informations, c’est la mesure phare de la plate-forme électorale libérale qui sera présentée samedi aux membres réunis en Conseil général à Montréal. Cette réduction du fardeau fiscal pourrait représenter jusqu’à 1000$ d’économie par personne pour la classe moyenne.

La cheffe souhaite frapper un grand coup avec cet engagement hâtif visant à soulager les citoyens qui peinent à payer la facture d’épicerie et le loyer en raison de l’inflation, alors que la campagne ne sera officiellement lancée qu’à la fin de l’été. C’est que les voyants sont au rouge pour le PLQ, en chute libre chez les francophones depuis le dernier scrutin.

Depuis des semaines, tel un mantra, Dominique Anglade répète jour après jour à l’Assemblée nationale que la population a besoin d’une aide structurante, récurrente et à long terme pour lutter contre l’augmentation des prix.

La leader libérale accuse du même souffle François Legault de se contenter de mesures ponctuelles à court terme en promettant aux Québécois un nouveau chèque s’il est reporté au pouvoir, après avoir retourné 500$ aux citoyens gagnant moins de 100 000$ lors du dernier budget.

Une mesure récurrente

Le Parti libéral veut réduire de 1,5% l’impôt des contribuables qui gagnent jusqu’à 92 000$ annuellement. Concrètement, un citoyen ayant un revenu de 50 000$ bénéficierait d’une réduction fiscale de 525$ de manière récurrente.

Sous un gouvernement Anglade, une personne de 70 ans et plus pourrait ainsi profiter à la fois de la réduction d’impôt, et d’une allocation non imposable pouvant aller jusqu’à 2000$ pour les aînés qui souhaitent rester à la maison ou en résidence privée.

«Ce qu’on veut faire, c’est d’aider les gens, pas juste avant l’élection quand tu veux acheter leur vote comme François Legault le fait. Mais année après année, souligne une source libérale. On veut donner un break au monde».

Les plus riches plus imposés

Pour compenser, les plus riches devront toutefois contribuer davantage. Un nouveau palier d’imposition serait créé pour les Québécois qui engrangent 300 000$ et plus par an. Ces derniers verraient leur taux d’imposition augmenter de 2%, faisant passer leur contribution au trésor public québécois de 25,75% à 27,75% de leur revenu.

Au final, cette baisse d’impôt accordée à la classe moyenne priverait les coffres de l’État de deux milliards $ chaque année. Il n’a pas été possible de savoir quelles mesures seraient prises pour pallier ce manque à gagner.

Selon nos informations, l’ex-ministre des Finances et actuel député libéral Carlos Leitao a participé activement à l’élaboration de cet allègement fiscal. En mars, à l’approche du budget de la CAQ, il jugeait pourtant inconcevable une baisse d’impôts à court terme.

Dans les rangs libéraux, on souligne que depuis ce temps, le Québec est sorti de l’emprise de la COVID-19, laissant présager de moins grosses dépenses en santé. Sans oublier que par deux fois, le déficit a été revu à la baisse, libérant du même coup de la marge de manœuvre.

ENGAGEMENT ÉLECTORAL DU PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC

Pour ceux qui ont un revenu imposable allant jusqu’à 92 000 $ :

Baisse d’impôt de 1,5 %

Pour ceux qui ont un revenu imposable de 300 000 $ et plus :

Augmentation d’impôt de 2 %