Le retour de Francis Cabrel au Québec

Francis Cabrel était impatient de revenir au Québec. Il sera de retour chez nous le 13 juin prochain pour une tournée en deux temps (juin et novembre) sur les routes de notre belle province que le chanteur avait l’habitude de visiter au minimum tous les deux ans.

Après une tournée de six mois en France qui s’est bien déroulée, Francis Cabrel s’apprête à reprendre enfin l’avion vers le Québec.

«Nous sommes tellement heureux de repartir, a affirmé en exclusivité le chanteur de 68 ans au Journal. Je serai accompagné sur scène de deux choristes et de quatre musiciens. Ensemble, nous avons créé un univers tissé serré et un spectacle tout en crescendo.»

L’auteur-compositeur-interprète promet un spectacle très festif, à l’image de Trobador, son dernier album sorti en 2021 et sur lequel il propose justement des reprises bien festives et live d’une trentaine de ses chansons. Des pièces sur lesquelles les influences cajuns s’appliquent à mettre du soleil et des envies de danser.

«Nous avons beaucoup de plaisir et il y a certainement des influences de La Nouvelle-Orléans et d’accordéon, poursuit l’artiste. D’ailleurs, la première fois que j’ai vu un accordéon dans un spectacle, c’était Zachary Richard, qui est devenu un ami que je ne perds pas de vue. De notre côté, nous utilisons un bandonéon.»

Pas moins de cinq guitares se trouvent dans les bagages pour le Canada du chanteur, qui se décrit comme un passionné doublé d’un collectionneur. Sa première, un cadeau de Noël au petit Francis, 9 ans, a justement été restaurée récemment et fait partie de sa collection d’une trentaine de guitares.

«Je change selon mes humeurs, s’enthousiasme celui qui a même acheté une guitare au fils du regretté Willie Lamothe. On n’a jamais vraiment celle qu’il nous faut. Je les contemple comme des œuvres d’art. J’en ai de toutes les années. Les contempler me donne envie de passer du temps avec elles. Alors j’en prends une et souvent il arrive une petite mélodie, des chansons comme de petits accidents.»

Ses guitares, en fait, racontent son histoire, de ses débuts (son premier album, Les murs de poussière, sorti en 1977) à aujourd’hui, alors que le chanteur confie monter sur scène pour jouer de la guitare.

«Il y a deux personnages en moi, poursuit-il. Le chanteur, mais surtout le joueur de guitare. J’en joue deux heures par jour et puis je chante.»

Envie de se raconter

Si la pandémie n’a pas du tout été créative pour l’auteur de Petite Marie («plutôt monotone et ennuyeux», dit-il), c’est que pour écrire, il doit vivre des choses et voir du monde. Cet arrêt forcé a tout de même été un bon moment pour se questionner et réfléchir.

Ses désirs pour les années à venir ? Continuer à jouer et à écrire, dessiner, jouer de la guitare, évidemment, et pourquoi pas, écrire un livre qui raconterait son histoire ! Une manière qui lui plairait bien de replonger dans ce qui lui est arrivé pour comprendre ce qu’il a vécu ; comme une ode au trajet parcouru.

Préparer une belle sortie aussi, question de quitter un jour le métier de belle manière. «Il faut soigner son entrée et sa sortie, il vaut mieux sortir soi-même avant qu’on nous montre la sortie», ajoute le grand admirateur de Leonard Cohen qui, malgré tout, ne se voit pas pour autant prendre sa retraite de sitôt.

Quant à ce qui le rend le plus fier de sa carrière, Francis Cabrel n’a aucune hésitation lorsqu’il répond que c’est la création, il y a 25 ans, de Voix du Sud : des rencontres d’écriture de chanson entre des jeunes et des artistes d’expérience dans son village auxquelles ont même participé de jeunes artistes québécois, dont Salomé Leclerc et Lisa Leblanc. Une aventure humaine qui remplit de joie le mentor, conférencier et grand artiste qu’est Francis Cabrel.

«Je le fais pour partager ce que j’ai appris, tout ce que la vie m’a donné comme confort et dire que c’est possible», souffle-t-il.

Francis Cabrel sera en concert du 13 au 16 juin au Grand Théâtre de Québec, le 17 juin à Trois-Rivières, et à la salle Wilfrid Pelletier de la place des Arts de Montréal du 20 au 22 juin. Il sera de retour au Québec en novembre prochain pour poursuivre sa tournée. Détails et billets : franciscabrel.com