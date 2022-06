Voici les 15 films américains de l’été

Après deux ans d’incertitude, les studios hollywoodiens et les salles de cinéma affichent un optimisme de circonstance puisque pas moins d’une superproduction déboule au grand écran chaque semaine cet été. Après Dr. Strange et Tom Cruise qui ont ouvert le bal en force, voici le calendrier des sorties tant attendues... parfois même depuis quelques années.

10 juin

Monde jurassique la domination

L’action se situe quatre ans après les événements de Monde jurassique - Le royaume déchu de 2018 alors que les humains et les dinosaures coexistent avec peine et que le bébé de Blue est capturé par des braconniers. Le coscénariste et réalisateur Colin Trevorrow, responsable de la nouvelle trilogie, reprend ici du service et réunit les deux générations de scientifiques en incluant Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum dans ce sixième opus.

17 juin

Lightyear

Puisque la série Histoire de jouets a engrangé pas moins de 3 milliards $US au box-office international, il était naturel de se pencher sur un film dérivé. Voici donc l’histoire animée de Buzz Lightyear, dont la voix est désormais assurée par Chris Evans, alors qu’il cherche à rejoindre la Terre après que son vaisseau se fut écrasé sur une planète hostile.

24 juin

Elvis

On se souvient sans peine des excellents Roméo et Juliette et Moulin Rouge! de l’inimitable Baz Luhrmann. L’Australien de 59 ans revient en force avec son interprétation de la vie du King. Incarné par Austin Butler, Elvis Presley est ici examiné sous l’angle de sa relation avec le colonel Tom Parker, joué par un Tom Hanks quasi méconnaissable.

1er juillet

Les minions 2: Il était une fois Gru

Reporté pendant deux ans pour cause de pandémie, voici le grand retour des adorables créatures jaunes et de leur «maître» Gru. Le film d’animation nous transporte dans les années 1970 alors que le machiavélique Gru veut devenir le chef des Vicious 6, un groupe de méchants. Rigolades assurées pour petits et grands..

8 juillet

Thor: amour et tonnerre

La dernière fois qu’on a vu le dieu nordique le plus sexy du grand écran, il avait pris quelques kilos. Il nous revient musclé et prêt à en découdre dans ce long métrage écrit et réalisé par Taika Waititi qui a également pensé à inclure Jane Foster devenue Mighty Thor (Natalie Portman) et un méchant du nom de Gorr, auquel Christian Bale prête ses traits.

15 juillet

Fureur sur pattes: la légende de Hank

Les cinéphiles se souviennent de Le shérif est en prison, comédie de Mel Brooks sortie en 1974. Eh bien, sachez que le scénario de ce film d’animation en est vaguement inspiré. Avec sa distribution vocale impressionnante – Michael Cera, Ricky Gervais, Michelle Yeoh, George Takei et Samuel L. Jackson –, Fureur sur pattes met en vedette un chien samouraï entraîné par un chat.

22 juillet

Ben non

Jordan Peele revient avec ce drame d’épouvante dont on ne sait, comme d’habitude, pas grand-chose et c’est tant mieux. La bande-annonce présentée au cinéma laisse entrevoir des phénomènes inquiétants dans un ranch de Californie. Et au générique, on trouve Daniel Kaluuya, Keke Palmer et Steven Yeun.

29 juillet

DC Krypto Super-Chien

Évidemment, on se doutait bien que les super héros n’agissaient pas seuls. Voici donc leurs meilleurs amis – des chiens, cochons, tortues et écureuils – qui n’écoutent que leur courage afin de venir en aide aux justiciers masqués enlevés par un groupe de méchants. Il fallait y penser et le tout est doublé, en version originale, par Dwayne Johnson, Kate McKinnon, Natasha Lyonne et Kevin Hart.

5 août

Bullet Train

On attendait le retour de Brad Pitt depuis un moment – son apparition dans La Cité perdue ne comptant pour ainsi dire pas. Revoici donc l’acteur et producteur dans un rôle d’assassin devant récupérer une valise dans un train à haute vitesse effectuant la liaison entre Tokyo et Kyoto. On croise également Joey King, Michael Shannon, Sandra Bullock et Aaron Taylor-Johnson.

12 août

The Man from Toronto

La comédie de l’été met en vedette Kevin Hart et Woody Harrelson en clients d’un Airbnb qui sont pris l’un pour l’autre. Et lorsqu’on sait que l’un d’entre eux est, en fait, un assassin, on imagine les délires possibles...

19 août

Beast

Réalisé par Baltasar Kormákur (le cinéaste de Everest avec Jake Gyllenhaal), ce suspense s’intéresse à un veuf (Idris Elba) en vacances en Afrique du Sud avec ses deux filles. Mais ces dernières deviennent les proies d’un lion lors d’une visite dans une réserve animalière. Et Sharlto Copley fait également partie de la distribution.

26 août

Samaritan

Sylvester Stallone est le super héros et le producteur de ce long métrage adapté de la bande dessinée éponyme. L’Australien Julius Avery est à la barre de Samaritan dont le tournage et la sortie ont été reportés en raison de la pandémie.

31 août

Three Thousand Years of Longing

Idris Elba et Tilda Swinton se donnent la réplique dans ce film signé par George Miller, son premier depuis Mad Max - La route du chaos. Idris Elba y incarne un djinn qui lui offre la réalisation de trois souhaits en échange de sa liberté.

L’indépendant à surveiller

Les crimes du futur - 3 juin

Même si David Cronenberg a pris le même titre que celui de son film de 1970, il ne s’agit en aucun cas d’un remake, cette production internationale avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart s’intéressant à la mutation d’organes. Retour remarqué du cinéaste canadien à la science-fiction et à l’horreur, genres qui ont assis sa renommée, Les crimes du futur a été présenté au dernier Festival de Cannes et s’est valu une ovation de six minutes.

Le gros budget de Netflix

The Gray Man - 15 juillet

Avec ses 200 millions $US de budget de production, il s’agit du film le plus cher jamais produit par la plateforme, actuellement en pleine restructuration budgétaire. Ryan Gosling est la tête d’affiche de ce long métrage signé des frères Russo – oui, le tandem qui a repris les Avengers après Joss Whedon. L’acteur y incarne un mercenaire, ancien employé de la CIA et spécialiste des opérations spéciale, obligé de fuir après avoir découvert un terrible secret sur l’organisation. Chris Evans, autre transfuge de Marvel, y tient le rôle de l’ancien collègue de Gosling qui mène la traque.