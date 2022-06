Comment éviter que des parasites intestinaux affectent votre chat

Tous les animaux, à un moment ou l’autre de leur vie, peuvent être aux prises avec des parasites variés. Le chat comme les autres. Parlons de prévention des infections parasitaires du chat pour la santé de tous.

Le chat, comme toute autre espèce animale, est un hôte potentiel pour certains parasites intestinaux qui, bien souvent, mais pas toujours, ne lui causent que très peu de problèmes apparents, particulièrement s’il est adulte et en bonne santé.

En général, les parasites qui vivent dans les intestins sont soit des vers ou de tout petits organismes unicellulaires. Or, tous pondent des œufs microscopiques qui sont évacués dans les crottes et se répandent dans l’environnement où ils poursuivent leurs cycles de vie et finissent éventuellement par infecter un autre chat ou, dans certains cas, un humain. On parle alors de zoonoses, des maladies transmissibles d’un animal à un humain.

Les humains peuvent donc attraper quelques-uns des parasites du chat en négligeant certaines mesures hygiéniques.

Les enfants sont plus à risque puisqu’ils portent tout à leur bouche en bas âge. Les gens ayant un système immunitaire affaibli ainsi que les femmes enceintes sont aussi plus vulnérables. Bien que la majorité des infections soient asymptomatiques, mineures ou facilement traitables, dans de rares cas, elles peuvent être problématiques alors, mieux vaut prévenir que guérir.

Comment faire ? Voici quelques conseils judicieux :

► Éviter de laisser votre chat aller dehors si possible. Cela diminue radicalement les possibilités d’infections parasitaires.

► Consulter votre médecin vétérinaire si votre chat va à l’extérieur afin qu’il soit vermifugé adéquatement et régulièrement pendant toute l’année, et surtout pendant la saison estivale, puisqu’il peut s’infecter en mangeant de l’herbe ou des insectes et même en chassant !

► Couvrir le carré de sable des enfants dès qu’il n’est pas utilisé. Il ne faut pas oublier qu’il peut devenir une litière géante pour les chats !

► Jardiner avec des gants et se laver les mains en finissant, toujours pour la même raison : les chats utilisent le sol meuble comme litière.

► Procéder à un lavage rigoureux des produits du jardin (légumes, fruits) avant leur consommation.

► Se laver les mains avec de l’eau et du savon après les activités extérieures, la manipulation d’animaux ou de leurs excréments, et aussi avant les repas. C’est une question d’hygiène de base recommandée par tous les spécialistes de la santé humaine et animale.

► Procéder au ramassage immédiat des excréments d’animaux dehors et vider la litière au moins une fois par jour puisque la majorité des parasites ne seront pas encore infectieux en 24 heures.

► Éviter de nourrir votre animal avec de la viande crue, car certains parasites peuvent lui être transmis de cette manière.

► Consulter votre médecin vétérinaire si votre chat est âgé de moins de 6 mois, car il devrait être vermifugé contre certains parasites au potentiel zoonotique, selon les indications du Panel d’experts canadiens en parasitologie (CPEP), soit aux 2 semaines entre l’âge de 2 et 8 semaines puis aux mois jusqu’à l’âge de 6 mois, et ce, peu importe le moment de l’année. En effet, certains parasites peuvent être transmis par la mère (via le lait ou in utero).

► Suivez les indications du CPEP et faites faire une analyse de selles de votre animal chez votre médecin vétérinaire une à deux fois par année afin de vérifier la présence de parasites.