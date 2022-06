8 séries culinaires mettant en valeur le talent des chefs d'ici

Certains secteurs, on le sait, ont été durement touchés par la pandémie. C’est le cas de la restauration. Il faut être fort pour garder pignon sur rue, se démarquer par son menu et fidéliser une clientèle. Parallèlement, le succès des émissions culinaires ne s’essouffle pas bien au contraire. Des séries s’efforcent de mettre en valeur le talent des chefs et la qualité des lieux. À table pour des productions qui font la lumière sur la restauration.

Aide demandée

Photo courtoisie, ICI Tou.tv

Louis-François Marcotte est chef et homme d’affaires de Chez Cheval. Il en sait long sur les défis que représente la restauration. Et cette série de docuréalité, qui en est à sa deuxième saison, est tombée juste à point. La première saison s’est déroulée au moment où le Québec tombait en zone rouge et que les restaurateurs étaient confrontés à la fermeture de leur entreprise ou forcés à trouver de nouvelles façons de faire. Ils ont dû trouver des façons de pallier l’absence de salle à manger. On y voit aussi comment un resto s’est transformé en épicerie, comment adapter les plats pour le service à emporter, comment faire parler de soi sur les réseaux sociaux. La deuxième saison, elle, se déroule en pleine réouverture, ce qui représente d’autres défis. Cette fois-ci, Louis-François offre un encadrement à quatre entreprises : la Binerie Chik, L’imprévu 2.0, Si petit soit-il et Tacos Frida. C’est l’envers du décor comme on le voit peu. Nous aurons tous de la bienveillance en traversant les portes d’un restaurant la prochaine fois.

Disponible sur ICI Tou.tv dans la section Véro.tv

Resto pop-up

Photo courtoisie, Madeleine Plamondon

Cette nouvelle série animée par Tamy Emma Pepin met en lumière le talent de chefs dont les parents sont issus de l’immigration et qui bénéficient d’un bel héritage culinaire. À chaque épisode, elle ouvre un restaurant éphémère où attendent une vingtaine de convives et où ces chefs devront se démarquer par leur menu. Un seul soir de découvertes avec chacun d’eux. C’est l’occasion de les rencontrer, de découvrir leur menu et le travail qui se fait en cuisine. Hakim Chajar (Miel, Rubie’s), Anita Feng (J’ai Feng), Minh Phat Tu (Mui Mui), Maria-José de Frias (Virunga), Jean-Rony Poteau (3 Couteaux Traiteur), Victor Soto (Tacos Victor) et Marcel Larrea (Tiradito, Chifa) sont les chefs qui se sont prêtés à l’exercice de cette première saison et qui nous font ainsi voyager.

Disponible sur Vrai

Les chefs !

Photo courtoisie, ICI télé

Sans faire directement la promotion de restaurants, la plupart des apprentis-chefs qui prennent part à la populaire compétition culinaire viennent de cuisines de restaurants des quatre coins de la province. Ils y ont fait leurs classes, y sont sous-chefs et sont prêts à relever des défis de taille pour prouver leur savoir-faire. Par exemple, cette saison, nous pouvons voir à l’œuvre les sous-chefs de Park, Tanière, Edgar Hyperlodge, Tonino, Bouillon Bilk, Foxy et bien d’autres. Pour certains, Les chefs ! a été le prétexte pour voler de leurs propres ailes et acquérir pignon sur rue. C’est une incroyable vitrine pour chacun d’eux, encore plus s’ils se démarquent. Du côté des juges, Normand Laprise est toujours à la tête du restaurant le plus reconnu du pays, Signé Toqué. Isabelle Deschamps-Plante est cheffe exécutive des cafés Ricardo et la mentore Colombe St-Pierre tient une table hautement reconnue au Bic.

Lundi 20 h sur ICI Télé

Coups de food

Photo courtoisie, Productions Déferlantes

C’est le guide resto par excellence. Chaque semaine, depuis huit saisons, Sébastien Benoît se retrouve en compagnie d’une personnalité qui accepte de partager ses coups de cœur en matière de restaurants et d’adresses épicuriennes. On les suit donc à la table d’un café, d’une brasserie, d’un resto chic, au comptoir d’une binerie, dans les allées d’une épicerie fine ou à siroter un cocktail sur une terrasse. C’est convivial, on y fait des découvertes et on y voit des plats qui mettent en appétit. Fait amusant, il est fréquent que le passage de l’équipe se retrouve sur les réseaux sociaux ou affichés sur le mur des institutions. Gage d’une cote d’approbation de gens qu’on apprécie !

Dimanche 18 h à Zeste

Chefs de bois

Photo courtoisie, Vrai

Ici exit le confort, nous sommes physiquement à des milles des grandes tables, mais cette compétition culinaire sauvage élève la créativité et le savoir-faire des chefs qui osent s’y mesurer. Il n’est pas nécessaire de travailler en restauration pour tenter sa chance, mais, quand on regarde le profil des candidats, la plupart ont fait leur marque dans des cuisines reconnues, certains sont même de fiers propriétaires. Pour la saison 2, Charles-Emmanuel Pariseau du O’Cheveuil à Sherbrooke, Elliot Beaudoin du Légende par la Tanière à Québec, Lawrence Tomlinson des Canailles à Montréal n’en sont que quelques exemples. Après un passage à la dure à Chefs de bois, ces magiciens des aliments ne peuvent que nous surprendre une fois à table. C’est donc toute une belle vitrine !

Disponible sur Vrai

Bienvenue chez Chuck

Capture d'écran, ICI télé

Ce n’est pas dans un restaurant que l’on retrouve ici le chef Chuck Hughes, mais dans la cuisine et le jardin de son chalet familial en Estrie. Cette série valorise le plaisir de faire les choses soi-même à partir de produits frais cultivés à quelques pas de la maison. C’est tout de même une belle façon de mettre en valeur le travail et les valeurs de ce chef et, qui sait, de réserver une table dans un de ses populaires restos (Le garde-manger et Le Bremner).

Disponible sur Vrai

Le Restaurant

Photo courtoisie, Zeste

C’est une nouvelle compétition culinaire qui débarquera sur nos ondes cet automne, preuve qu’on apprécie ce genre de concept. Hélène Bourgeois-Leclerc et le chef Vincent Dion-Lavallée accueilleront les participants dans la cuisine du Hoogan et Beaufort. Il y sera question de bonne bouffe, mais aussi de gestion. Le gagnant recevra une bourse pour démarrer son propre resto.

À suivre cet automne sur Zeste

Sur le pouce

Photo courtoisie, Zeste

L’été c’est la saison des cabanes à patate, des casse-croûtes et des cantines de route. Benoît Roberge a fait le tour du Québec pour goûter aux meilleures frites, burgers, guédilles et autres mets vite faits, mais toujours appréciés. La série date un peu (2011-2014), mais est toujours diffusée en reprises. Elle peut facilement nous guider lors de nos déplacements. Suffit de voir si les adresses ont résisté aux dernières années. Quoi qu’il en soit, les rencontres qui y sont faites sont toujours sympathiques.