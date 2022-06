Michael Austin mène les Capitales à bon port

Les Capitales de Québec ont profité d’une excellence performance de leur as Michael Austin pour blanchir les ValleyCats de Tri-City 3 à 0, samedi au Joseph L. Bruno Stadium.

Austin n’a accordé que trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et un tiers de travail. Nick Horvath a ensuite fermé les livres pour l’équipe de la Vieille Capitale.

Les «Caps» (21-4) ont pris les devants en deuxième manche grâce à une roulante de Marc-Antoine Lebreux qui a permis à Josh McAdams de croiser le marbre. Reece Yeargain (optionnelle) et Garrett Takamatsu (ballon-sacrifice) ont produit les autres points de la rencontre.

Les ValleyCats (13-12) ont envoyé cinq lanceurs différents dans la rencontre après qu’Olbis Parra eut alloué trois coups sûrs et deux points mérités en six manches.

Les Capitales tenteront de balayer leur série face aux ValleyCats dimanche.

Les Aigles battent de l’aile

À Trois-Rivières, les Aigles ont été humiliés 17 à 1 par les Miners de Sussex County.

Les visiteurs ont connu un début de match sur les chapeaux de roues, chassant Carlo Graffeo (1-1) après deux tiers de manche. Ils ont inscrit cinq points en première.

Les Miners ont mis le match hors de portée en ajoutant sept points au tableau en septième. Plusieurs joueurs ont contribué au travail de démolition, dont Jawuan Harris, qui a terminé la rencontre avec six points produits et deux coups sûrs.

David Maberry (quatre points produits) et Carson McCurdy (trois points produits) ont aussi donné des maux de tête à l’équipe de la Mauricie.

Les Aigles avaient pourtant gagné le premier match de la série 5 à 3, vendredi. Ils tenteront de remporter celle-ci dimanche, lors du troisième match, présenté à Trois-Rivières.