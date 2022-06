[PHOTOS] Voyez les plus beaux looks des Movie & TV Awards 2022

C’est dimanche dernier au Hangar Barker de Santa Monica en Californie que se déroulait les 30e Movie & TV Awards et la cinquième édition de la cérémonie honorant à la fois le cinéma et la télévision. Vanessa Hudgens et Tayshia Adams se sont partagé l’animation de la soirée. L’esprit du tapis rouge était jeune et tout à fait au diapason des tendances du moment. Entre robes vintage, créations haute couture, marques de l’heure, couleurs de l’été, longueur mini, silhouettes 1980, découpes abdominales et hauts courts, passage en revue des looks marquants de l’événement.

Photo AFP

Avec son ouverture abdominale, cette robe Iris Van Herpen, issue de la collection haute couture automne-hiver 2017, semble parfaitement dans l’air du temps et Sofia Carson la porte merveilleusement bien.

Photo AFP

Un doux clin d’œil aux années 1980 et sa fameuse combinaison en Lycra, revisitée par Saint Laurent et adoptée par Kristin Cavallari.

Photo AFP

Le corsage conique de cette robe a sûrement révélé qu’Olivia Rodrigo avait opté pour une création Jean-Paul Gaultier. Mention pour ses jolies boucles d’oreilles de la marque Outhouse Jewellery.

Photo AFP

Maria Bakalova a opté pour une tenue Dolce & Gabbana qui ne crie pas les codes de la maison. Elle a acces-soirisé le tout de bijoux Jennifer Fisher et Jenny Bird, une marque canadienne.

Photo AFP

L’encolure bateau, la jupe abat-jour très courte, les manches et les chaussures plateformes, tout me plaît dans la silhouette Valentino de Jenna Ortega, et ce, jusqu’aux bijoux Tiffany & Co.

Photo AFP

Vêtue de ce look lingerie-boudoir accessoirisé d’une minaudière « fessier » signé Grace Ling, Chrishell Stause est parfaitement désinvolte.

Photo Agence QMI, Martin Alarie

Photo AFP

Alors que Karine Vanasse portait une création blanche de la griffe Mônot au Gala Québec Cinéma, voilà qu’au même moment de l’autre côté de la frontière, Jennifer Lopez avait elle aussi craqué pour une robe noire de la marque, célèbre pour ses découpes.

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Vanessa Hudgens a enfilé des looks colorés pour la soirée, dont une création bleu électrique diaphane de Vera Wang, une mini-robe fuchsia Valentino et un deux-pièces Versace décoré de foulards et d’épingles à couche.

Photo AFP

Hannah Einbinder est particulièrement cool vêtue de cet ensemble Fendi, sans compter ses lunettes bleutées.

Photo AFP

C’est le retour de la mini-jupe, proposée entre autres par Miu Miu, et Sydney Sweeney en était l’ambassadrice aux Movie & TV Awards.

Photo AFP

Incarnant un rôle dans le nouveau film Top Gun : Maverick, Glen Powell a joué la carte du monochrome sable dans ce costume Canali.