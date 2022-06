NASCAR Pinty’s: un retour aux sources pour Mario Gosselin

VALLÉE-JONCTION | Originaire de Scott, Mario Gosselin n’a que de très rares occasions de renouer avec sa Beauce natale.

• À lire aussi: NASCAR Pinty’s: quelle remontée de Ranger!

Présent à Vallée-Jonction, dans le cadre de la troisième étape de la saison en Série NASCAR Pinty’s, celui qui devenait en 2010 le premier pilote québécois à courir à temps plein dans l’une ou l’autre des trois divisions majeures du stock-car américain est venu donner un coup de main à Jean-Philippe Bergeron en fin de semaine, à l’Autodrome Chaudière.

Gosselin, propriétaire d’une écurie en Série Xfinity, l’antichambre de la Coupe NASCAR, a été recruté par l’entreprise québécoise Festidrag Développement (dirigée par Martin d’Anjou) pour conseiller le jeune pilote de Saint-Donat-de-Montcalm qui en est à ses premiers tours de roue dans le championnat le plus relevé au pays.

« Il n’y a pas de doute que Jean-Philippe est doué, reconnaît Gosselin. Il apprend rapidement et se comporte déjà comme un vétéran. Affronter des adversaires redoutables [comme les Andrew Ranger, Louis-Philippe Dumoulin et Alexandre Tagliani] est le meilleur des apprentissages.

« Le Québec compte de très bons pilotes qui pourraient percer aux États-Unis, dit-il, mais le talent ne suffit pas. L’argent fait foi de tout. »

C’est l’éternel débat en course automobile. Parlez-en à Raphaël Lessard, cet autre Beauceron dont le parcours prometteur dans la série des Camionnettes Camping World a été brusquement interrompu en mai 2021, faute d’appuis financiers.

Avec Labbé depuis 2016

Bergeron est engagé à temps plein dans la Série NASCAR Pinty’s en 2022 (au sein de la réputée écurie Dave Jacombs) après avoir fait ses classes non seulement au Québec, mais aussi au sud de la frontière, notamment dans la série ARCA.

« C’est rassurant d’avoir à mes côtés un gars aussi expérimenté que Mario, de souligner Bergeron. Malgré son horaire chargé, il trouve le temps de venir nous aider et c’est apprécié. On voit qu’il a à cœur la réussite des pilotes québécois. »

En 2017, ce même Jacombs, et Gosselin, qui agissait alors comme chef d’équipe, ont uni leurs efforts pour procurer à Alex Labbé le championnat de la série NASCAR Pinty’s, avec notamment cinq victoires au compteur.

Labbé et Gosselin sont également associés en NASCAR Xfinity depuis 2016. Le pilote des Bois-Francs en sera à son 125e départ dans la spécialité lorsqu’il participera à l’épreuve de Nashville la semaine prochaine. Samedi dernier, Labbé a d’ailleurs inscrit son meilleur résultat de la saison en ralliant l’arrivée au 10e rang au circuit routier de Portland.

Établi en Floride

Âgé de 50 ans et établi depuis 1983 à Lake Wales, en Floride, Gosselin montre une feuille de route bien remplie sur les circuits de course.

À la piste ovale de Martinsville en 2004, il est devenu le deuxième Québécois d’origine, après Yvon Duhamel, à se qualifier pour une épreuve de la Coupe NASCAR. Il compte une autre participation (la même année à Darlington) dans la discipline reine du stock-car américain.

Sa fiche indique aussi 42 départs en Série Xfinity (de 1998 à 2017) et 47 en Camionnettes, où il a réalisé son meilleur résultat à Talladega, terminant à la sixième position en 2009. L’année suivante, il prenait part aux 24 étapes de ce même championnat des Camionnettes.

Pas plus tard qu’en février 2021, Gosselin souhaitait reprendre le volant d’une voiture de course (Xfinity) sur le célèbre anneau de vitesse de Daytona, mais la pluie a forcé l’annulation de la séance de qualifications et a mis fin à ses efforts pour assurer sa place parmi les 40 partants.