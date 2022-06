Nostalgie télé: Rémi-Pierre Paquin happé par les sketches

Enfant, Rémi-Pierre Paquin aurait bien aimé regarder plus d’épisodes de l’émission Pop Citrouille. Or, sa mère et la case horaire de ce rendez-vous coloré en ont décidé autrement. Heureusement, le comédien a pu avoir droit à de beaux moments le midi, grâce à Gilles Latulippe et Suzanne Lévesque, mais aussi le soir, aux côtés de son père et des vedettes de l’improvisation au Québec.

Rémi-Pierre, y a-t-il une ou des émissions jeunesse qui vous ont durablement marqué ?

Il y a eu Pop Citrouille. C’était une émission à sketches très créative [offerte de 1979 à 1983, sur les ondes de Radio-Canada, NDLR]. Malheureusement, c’était diffusé le jeudi à 16 heures et ma mère m’obligeait parfois à aller faire l’épicerie avec elle pendant la diffusion.

Quels souvenirs télé liés à l’enfance comptent parmi vos plus beaux ?

D’abord, regarder Les Démons du midi [animée par Gilles Latulippe et Suzanne Lapointe, NDLR] sur la petite télévision de la cuisine avant de retourner à l’école.

Aussi, regarder Shérif, fais-moi peur !, le vendredi soir, avec mon père. Puis, regarder les matchs de la Ligue nationale d’improvisation le dimanche soir.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune ?

Oui. Le samedi matin était quasiment sacré pour moi.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé ?

Albator [un personnage de fiction, un pirate de l’espace issu de l’univers des mangas, NDLR].

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Celle de Minibus [une émission à sketches diffusée à Radio-Canada de 1983 à 1988, NDLR].

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

J’aurais adoré jouer dans Pop Citrouille !

Quel univers télé voudriez-vous faire découvrir aux enfants d’aujourd’hui ?

L’univers éclaté de Sol et Gobelet [Marc Favreau et Luc Durand n’ont fait qu’un avec ces mythiques personnages des années 1970, NDLR].

Que pensez-vous de notre télé jeunesse en 2022 ?

Elle est vraiment bien faite, il y a beaucoup de créativité et les enfants ont accès à une très grande offre.

♦ Rémi-Pierre Paquin est l’un des nombreux visages connus qu’on retrouve au sein de la distribution de la sombre série Patrick Senécal présente. Les 10 épisodes peuvent être visionnés en rafale sur Club illico. Toujours au petit écran, il est attendu à Z cet automne avec sa nouveauté Au chalet de Rémi et présentera le magazine À boire et à manger à Télé-Québec en compagnie de Lindsay Brun et Vanessa Pilon.

