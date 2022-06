«Possible menace»: opération policière terminée au Parlement

L’«incident suspect» qui a entraîné l’évacuation du Parlement et le déploiement de nombreux policiers lourdement armés, samedi après-midi, sur la Colline Parlementaire à Ottawa s’est avéré non fondé, a indiqué la police.

«L’enquête pour un incident suspect sur la Colline parlementaire est terminée. Aucune menace à la sécurité publique n’a été identifiée. Le secteur est rouvert au public», a partagé la police d’Ottawa sur Twitter vers 16h15.

Ce mystérieux incident avait amené la police d’Ottawa à boucler un vaste quadrilatère au centre-ville en début d’après-midi.

«Plusieurs rues ont été fermées et il y a une forte présence policière. N’entrez pas dans le secteur et suivez les indications des policiers», avait demandé la police.

Selon Global News, qui cite des sources policières anonymes, les policiers seraient intervenus en raison d’une alerte à la bombe jugée crédible. Deux véhicules auraient été fouillés et des arrestations auraient eu lieu, a avancé la chaîne télévisée.

Le Service de protection parlementaire a confirmé à divers médias avoir dû procéder à l’évacuation du Parlement.

«Plus tôt aujourd’hui, une alerte a été envoyée via le système de notification d’urgence à tous les parlementaires et employés par le Service de protection parlementaire à propos d’une opération en cours avec une possible menace», peut-on lire dans la déclaration relayée par CTV News.

Selon les médiaux locaux, des membres de la police militaire, du service de sécurité du Parlement et des ambulanciers ont aussi été déployés sur place.