La carrière de Guy Jodoin en 5 photos souvenirs

Sur les planches

Photo d'archive

Il y a près de 25 ans, en 1998, le beau rouquin de 31 ans allait jouer le rôle d’un homosexuel farfelu dans la pièce Ma grosse chum de fille. Diplômé de l’option théâtre de Lionel-Groulx en 1989, il avait déjà joué dans une vingtaine de pièces, une trentaine jusqu’à maintenant.

Rôle marquant

Photo d'archive

Un jeune Guy Jodoin d’un peu plus de 30 ans, dans la peau du capitaine Patenaude, à l’époque de l’émission Dans une galaxie près de chez vous, créée à Vrak.TV en 1998. Tous les membres de l’équipage du Romano Fafard allaient devenir célèbres et le formidable capitaine remporterait pour son jeu plusieurs prix et nominations au fil des ans.

Très demandé

Photo d'archive

Au début de Sucré salé, alors que la quotidienne de TVA était diffusée en direct de La Ronde. Guy fut à la barre de la populaire émission télé durant 12 ans, dès sa création en 2002, laissant sa place à Patrice Bélanger en 2014. Durant toutes ces années, il animait aussi des galas et jouait régulièrement au théâtre.

Années 2000

Photo d'archive

Un look charmeur pour Guy Jodoin, en 2004, alors qu’il animait Pour le meilleur et pour le pire à TVA. Une téléréalité qui mettait des couples à l’épreuve. Cette année-là, il animait aussi Sucré salé et il jouait dans les séries Rumeurs à Radio-Canada et Histoires de filles à TVA. On l’a jusqu’à maintenant vu dans plus de 50 productions télé.

Polyvalent

Photo d'archive

Dans le film Contre toute espérance, de Bernard Émond, Guy Jodoin incarne un homme invalide et déprimé après avoir subi un AVC, aux côtés de Guylaine Tremblay qui interprète sa femme ébranlée par les épreuves. Un rôle qui permet de voir l’étendue du talent de ce grand acteur qui passe de l’humour au drame.