Psycho: les personnages de votre série préférée vous manquent?

Après le dernier épisode de «District 31», certaines personnes ont ressenti un grand vide autant dans leur cœur que dans leur quotidien. Cet état de manque, limite dépressif, qui survient après avoir suivi la vie des personnages d’une série, est très sérieux. C’est ce que l’on appelle la dépression post-série.

Une équipe de psychologues américains s'est penchée sur la question et a statué sur plusieurs symptômes qui montrent cette baisse de moral et d’énergie. Il y a notamment l’impossibilité de se plonger dans une autre œuvre, comme si le cerveau était bloqué, mais aussi une envie irrépressible de retrouver les personnages, quitte à retourner visionner des épisodes déjà vus.

Natasha, entrepreneure en nettoyage, a vécu ce genre de symptômes après la diffusion du dernier épisode de «District 31». «J’étais très excitée de voir comment la série allait se terminer, mais je sentais au fond de moi que ce ne serait plus pareil, a-t-elle expliqué à l'Agence QMI. Quand ils ont annoncé que la série allait s’arrêter, j’ai eu comme une crise d’angoisse.»

Natasha vit seule depuis le départ de ses enfants, il y a une dizaine d’années. Elle travaille toute la journée, souvent en solitaire, et passe la plupart de ses soirées devant la télévision. «Les gars du 31 étaient comme des amis. Je vivais leurs aventures par procuration. On va peut-être me prendre pour une folle, mais je leur parlais aussi parfois à travers la télé. Ils ont accompagné mon quotidien pendant six ans et, tout d’un coup, c’est terminé. Je l’ai vécu comme une séparation, quelque chose que tu as beaucoup aimé, dans lequel tu as investi du temps et du coeur, et qui disparaît du jour au lendemain.»

Selon le chercheur Kevin Foss, un spécialiste de l’anxiété, ce phénomène est naturel. «Quand on s’implique dans une histoire, on se perd dans la romance, le drame et l’action. Avec le temps, on développe une sorte d’intimité avec les personnages en suivant leurs exploits, en partageant leur quotidien et en vivant avec eux leurs doutes et leurs préoccupations. On projette également une partie de notre personnalité sur eux.» L’arrêt de la série et la fin d'un livre sont donc vécus comme un petit deuil.

Rester positif

Natasha plaisante aujourd’hui de sa «dépression post-District 31», mais elle a accepté d’en parler parce qu’elle a quand même passé plusieurs semaines difficiles, avec le moral à terre et une sensation de vide à l’intérieur. «C’est la première fois que je ressens ça pour une série télé. Au début, je pensais que c’était à cause du travail ou parce que mon anniversaire m’a récemment fait passer au-delà de 55 ans. Mais en parlant avec des amis, j’ai vraiment mis le doigt sur le problème.»

Au bout de quelques jours de déprime, elle a tenté de visionner quelques épisodes de la dernière saison, mais ce n’était plus pareil. «J’ai détesté ce sentiment. C’était comme regarder des photos de vacances avec ton ex qui t’a laissé. Tu sais que c’est fini et que ça ne reviendra plus jamais. En plus, je connaissais la fin de l’intrigue.»

Le psychologue français Yann Leroux a également étudié le phénomène. «Quand on regarde une série et qu'on l'apprécie, on s'attache vite aux personnages. Le sentiment de tristesse éprouvé à la fin de cette série est donc naturel dans la mesure où il correspond à un attachement. Mais on va vite passer à autre chose pour le transformer en un bon souvenir.»

Conseils à la fin d’une série

Si une longue série que vous avez beaucoup aimée se termine, les psychologues conseillent plusieurs actions pour ne pas ressentir le manque ou le vide: continuer de parler de la série avec des amis, des proches ou avec des membres d’un fan-club ou une page Facebook d’admirateurs. Raconter l’histoire à des proches qui ne l’ont pas vu peut aussi être libérateur. Tranquillement, votre esprit va se détacher et vous pourrez replonger dans une autre histoire d’une autre série.