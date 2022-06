Selon un candidat-vedette du PLQ: Legault a des traits de personnalité d’un «manipulateur narcissique»

Le premier ministre cultive volontairement la méfiance des Québécois à l’égard des immigrants, selon la libérale Dominique Anglade. Son candidat-vedette dans Laporte, Mathieu Gratton, estime même que François Legault a des traits de personnalité «d’un manipulateur narcissique».

• À lire aussi: Bilan de la CAQ: quelle note donner au gouvernement Legault? Nos chroniqueurs se prononcent

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a dévoilé samedi sa plateforme en vue de la campagne électorale qui sera lancée à la fin de l’été. Selon la cheffe, les Québécois méritent mieux qu’un premier ministre qui divise délibérément les citoyens.

«On va être la confiance en opposition à la méfiance, on va être l’écoute en opposition à l’arrogance, on va être la générosité en opposition au repli», a lancé Dominique Anglade, devant quelque 400 militants réunis en conseil national à Montréal.

Elle en prend pour preuve le discours de François Legault qui dépeint les nouveaux arrivants comme une menace à la nation québécoise. Ces dernières semaines, le premier ministre a lié la survie du français à l’obtention des pouvoirs de sélection des immigrants.

Candidat libéral en Montérégie, l’humoriste et auteur Mathieu Gratton avait voté pour la Coalition Avenir Québec (CAQ) au dernier scrutin, il y a quatre ans. Mais «l’arrogance» du premier ministre l’a fait déchanter.

Plus encore, il trouve des traits de personnalité «d’un manipulateur narcissique» chez François Legault. «S’isoler pour mieux régner [...], un charme manipulateur [...], je reconnais quand même certains de ces attributs-là au premier ministre», a-t-il dit aux journalistes, en marge de l’événement militant.

Baisses d’impôts

La mesure phare de la plateforme électorale présentée aux membres du PLQ est une baisse d’impôts pour la classe moyenne, comme l’a révélé samedi notre Bureau parlementaire.

Un gouvernement Anglade réduirait de 1,5% l’impôt des contribuables qui gagnent jusqu’à 92 000$ annuellement. Pour compenser, les plus riches devraient toutefois contribuer davantage. Un nouveau palier d’imposition serait créé pour les Québécois qui engrangent 300 000$ ou plus par an. Ces derniers verraient leur taux d’imposition augmenter de 2%.

Baisser les impôts des contribuables est moins électoraliste que le chèque que François Legault a promis aux Québécois s’il est réélu, a raillé Dominique Anglade. «C’est sur le long terme, ce n’est pas sur le court terme, ce n’est pas un chèque qui va aider s’il y a un problème. La crise qu’il y a présentement, c’est une crise qui va perdurer», a-t-elle plaidé.

La cheffe a assuré que cet allègement fiscal ne se traduirait pas par des compressions dans les services publics. Les libéraux prévoient conserver l’échéancier d’un retour à l’équilibre budgétaire en 2027-2028 et profiter des revenus de l’État qui s’avèrent beaucoup plus élevés que prévu.

«L’inflation ramène aussi pas mal d’argent dans les coffres de l’État. L’État ramasse de l’argent dans les poches des contribuables, mais il faut redistribuer cet argent pour aider la classe moyenne», a insisté Dominique Anglade.