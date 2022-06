Tourisme et santé se conjuguent depuis longtemps à Cuba. Fallait y penser. Profiter de ses vacances au soleil pour se refaire une santé ou une beauté, rien de plus naturel. La liste d’attente en oncologie est trop longue et vous risquez le pire? Ou vous attendez depuis des mois qu’on vous opère pour un glaucome? Ou encore vous rêvez d’une chirurgie plastique qui ne vous obligera pas à réhypothéquer votre maison? À moins que vous souhaitiez tout simplement faire une saucette dans les eaux thermales des cinq ou six sites balnéaires de l’île? Pas besoin d’être malade pour en profiter. Alors Cuba et ses installations thermales s’offrent à vous dans ses mille et une variantes. Voici quelques-uns de ces centres, dont certains sont plus connus que d’autres.

San Diego de los Baños

Ce centre est situé dans la province occidentale de Pinar del Rio. On raconte que vers 1775, un esclave qui avait été abandonné par son maître sur les bords de la rivière Caiguanabo parce qu’il souffrait de la lèpre, fut guéri totalement en se baignant dans les eaux sulfureuses de cette rivière, connue aussi sous le nom de San Diego. Un véritable «miracle». Il n’en fallait pas plus pour qu’on accoure de toutes parts pour soigner des maladies de la peau et des os.

Aujourd’hui, ce centre est doté d’un hôtel et offre plusieurs services sous surveillance médicale: physiothérapie, électrothérapie, thermothérapie, acupuncture, bains de vapeur, traitement à l’ozone et massages divers.

Menéndez

Située dans la province de Matanzas, à 22 km de la capitale provinciale, cette station balnéaire possède une trentaine de sources d’eau chaude (38° C) aux propriétés diverses: chlore, soufre, calcium, bromure, iode, magnésium, etc. On y vient pour traiter, au milieu d’une flore colorée et diversifiée, différentes pathologies: rhumatisme, maladies des voies respiratoires et de la peau, douleurs dues à l’ostéoporose, etc.

Ciego Montero

Connu à l’échelle nationale pour son excellente eau de source – il paraît qu’on trouve même cette eau au Québec maintenant –, ce centre thermal moderne et bien organisé, avec hébergement et restauration, situé dans la province de Cienfuegos, est très fréquenté, y compris par les touristes étrangers. On y trouve plusieurs sources d’eau chaude, dont certaines atteignent jusqu’à 40 degrés Celsius. On vient y soigner ses problèmes d’arthrose, de rhumatisme, de psoriasis, de fibromyalgie et même certaines maladies oculaires.

Elguea

Située dans la province de Villa Clara, au centre de l’île, sur la côte Atlantique, près des cayos aux plages vierges, cette station thermale reçoit surtout une clientèle internationale. L’hôtel Elguea, avec ses trois piscines d’eau médicinale et ses sources souterraines d’eau chaude légèrement sulfureuse atteignant 45 degrés Celsius, offre tous les services nécessaires, y compris des consultations médicales, pour une cure en profondeur, à quelque trois cents kilomètres de La Havane, dans un décor enchanteur, jadis fréquenté par des pirates et autres flibustiers. Qui sait... peut-être y découvrirez-vous le secret de l’éternelle jeunesse?

Santa Maria del Rosario

Tout près de la capitale havanaise, dans la municipalité Cotorro, se trouve la station balnéaire de Santa Maria del Rosario, qui offre une eau médicinale riche en minéraux divers: bicarbonate, calcium, sodium, soufre et silice.

Première Foire internationale du tourisme médical et du bien-être

À la mi-octobre 2022, aura lieu à La Havane la première Foire internationale du tourisme médical et du bien-être. Pourront y participer aussi bien le grand public que les voyagistes et autres professionnels du tourisme et de la santé. Vous y trouverez des réponses à toutes vos questions concernant les possibilités d’allier joyeusement tourisme et bien-être. Sinon, votre agent de voyage sera, lui, en mesure de vous renseigner sur ces trésors cachés et peu connus des voyageurs.