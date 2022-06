Un don de 100 000$

La Fondation Nordiques a une fois de plus posé un geste d’impact dans la communauté en remettant l’importante somme de 100 000 $ à La Maison des Œuvres Jean Lafrance. Situé sur la route de L’Aéroport à Québec, l’organisme héberge et accompagne des jeunes âgés de 12 à 18 ans en leur offrant le soutien nécessaire menant à leur réadaptation sociale et éventuellement, à leur autonomie. Reconnue principalement pour son soutien envers les athlètes amateurs, la mission de la Fondation Nordiques consiste aussi à aider financièrement les organismes de bienfaisance de la région en leur octroyant des dons dédiés à l’acquisition d’équipements ou d’infrastructures qui permettront d’améliorer la qualité de vie de la collectivité. Sur la photo, dans l’ordre habituel: Sylvain Girard, membre du CA de la Fondation Nordiques; Samuel, résident à la Maison Jean Lafrance; Marcel Aubut, président de la Fondation Nordiques; Jean Lafrance, fondateur des Œuvres Jean Lafrance; Pierre Harvey, membre du CA, et Nicolas Labbé, directeur général de la Fondation Nordiques.

Soirée Grandiose...

Photo courtoisie

La Fondation du CHU de Québec a tenu, le 26 mai, son événement de reconnaissance, la Soirée Grandiose, soulignant l’engagement de ses précieux donateurs individuels majeurs. Sous la forme d’un cocktail-spectacle, la Fondation a procédé à une remise de plaques honorifiques marquant l’importante contribution de ces gens généreux. Sur la photo, de gauche à droite: Dr Pierre Hallé, VP du CA de la Fondation du CHU de Québec et grand donateur; Francis Morin, VP exécutif à la Fondation du CHU de Québec; Normand Lord, grand donateur de la Fondation du CHU de Québec; Jean-Claude Blanchet, grand donateur de la Fondation du CHU de Québec, et Pierre Tremblay, VP du CA de la Fondation du CHU et président du Groupe JD.

Un grand parmi les grands

Photo courtoisie

Permettez-moi de revenir en quelques lignes sur le décès de l’ex-recteur de l’Université Laval (de 1987 à 1997) Michel Gervais (photo) survenu le 8 mai dernier à l’âge de 77 ans. Au terme de son mandat de recteur à l’Université, Michel Gervais a été nommé directeur général du Centre hospitalier Robert-Giffard qu’il a contribué à transformer en institut universitaire en santé mentale. De nombreuses organisations caritatives et sans but lucratif, de même que de nombreuses entreprises privées ou publiques (dont l’Industrielle-Alliance, assurances et services financiers, où il a siégé pendant près de 20 ans) se sont félicitées d’avoir fait appel à lui pour présider leur conseil d’administration ou en faire partie. De nombreux honneurs lui ont été décernés (Officier de l’Ordre du Canada, de l’Ordre national français du mérite, de l’Ordre du Québec) sans compter des doctorats honorifiques de plusieurs universités. Il a été intronisé à l’Académie des grands Québécois en 2014. Mes condoléances à sa famille et amis(es).

Anniversaires

Photo courtoisie

Me Martin Daraiche (photo) associé directeur au bureau NATIONAL de Québec... Geoff Ogilvy, golfeur australien (PGA), 45 ans... Bryan Perro, écrivain québécois, 54 ans... Maude Guérin, comédienne québécoise, 57 ans... Josée Boudreault, conférencière... Jean Alesi, ex-pilote de Formule 1, 58 ans... Hugh Laurie (Dr House) 63 ans... Joe Montana, quart-arrière de la NFL (1979-94), 66 ans... Richard Aubé, concepteur et metteur en scène des Productions Richard Aubé de Québec, 66 ans... Alain Stanké, journaliste, éditeur, écrivain et animateur de télévision, 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 juin 2021: Simone Bach (photo), 85 ans, scénariste et actrice française... 2019: Gabriele Grunewald, 32 ans, athlète américaine, spécialiste des courses de demi-fond... 2016: Christina Grimmie, 22 ans, chanteuse américaine... 2015: Ornette Coleman, 85 ans, saxophoniste et légende du jazz... 2013: Magella Laforest, 96 ans, ancien joueur des As de Québec et ancien maire de la Ville de Montmorency... 2012: Téofilo Stevenson, 60 ans, boxeur cubain (de 1966 à 1988)... 2012: Ann Rutherford, 94 ans, actrice américo-canadienne... 1996: Jacques Desrosiers, comédien, humoriste et chanteur québécois notamment connu pour son personnage de Patof, le clown... 1979: John Wayne, 72 ans, 40 ans de carrière, 250 films... 1918: Pamphile Le May, 81 ans, poète et romancier québécois.