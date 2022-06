«Dis-moi pas ça» d’Okoumé: un succès rapide et incandescent

À l’été 1997, la chanson Dis-moi pas ça d’Okoumé résonnait sur les ondes de plusieurs stations radio au Québec. Avec les titres La lune pleure, Le bruit des origines, La mer à boire et À l’enfant que j’aurai qui ont suivi, le premier opus de la formation québécoise se vendra à 150 000 exemplaires.

Lancé le 9 juin 1997 sous l’étiquette Musi-Art, le premier album de cette formation québécoise, qui a connu un succès rapide pour s’éteindre cinq ans plus tard, a 25 ans.

Enregistré au Studio Piccolo à Montréal et réalisé par Pierre Duchesne, le premier opus de cette jeune formation récoltera trois nominations au Gala de l’ADISQ de 1998.

Okoumé sera en nomination dans les catégories Album de l’année – Rock, Groupe de l’année et Révélation de l’année.

Le groupe subira un blanchissage avec des Félix décernés à Dehors Novembre des Colocs (Album de l’année – Rock), Dubmatique (Groupe de l’année) et Lili Fatale (Révélation de l’année).

Fondé à Québec en 1995, Okoumé réunissait Jonathan Painchaud (voix et guitare), son frère Éloi (harmonica, flûte et voix), Hugo Perreault (guitare et voix), Michel Duguay (basse et voix) et Éric Gosselin (batteur). Des musiciens originaires des Îles-de-la-Madeleine, de la Gaspésie et de Québec.

Arbre africain

La formation, qui s’appelait Kababousté à ses débuts, a vu le jour dans la Vieille Capitale en 1995. Le nom Okoumé est venu plus tard et il a été choisi en regardant au hasard dans un dictionnaire. Il s’agit d’une espèce d’arbre qui pousse en Afrique.

«Nous nous sommes rencontrés par des amis interposés dans la ville de Québec. On s’est donc rencontrés comme ça, en faisant ce que vous appelez (en France) des bœufs ou des jam-sessions. On s’est aperçus qu’il y avait une bonne chimie entre nous et on s’est inscrits à un concours au Québec qui s’appelle Pro-Scène», a raconté le chanteur et guitariste Jonathan Painchaud, dans une entrevue réalisée par Radio France internationale en avril 1999.

Okoumé remporte le concours et 100 heures de studio.

«On a pris un peu plus au sérieux ce qu’on faisait et on a commencé à travailler un peu plus», a ajouté Jonathan Painchaud.

Les extraits Dis-moi pas ça, La lune pleure, Le bruit des origines et La mer à boire visiteront tous les tops 10 des palmarès des radios québécoises.

Le succès de cet album éponyme aux sonorités folk rock amènera Okoumé à se produire lors des Francofolies en 1996, 1997 et 1998 et au Festival d’été de Québec en 1997 et 1998.

Okoumé a eu une courte durée de vie. Pour son deuxième opus, Plan B, lancé en 2000, la formation désire aller plus loin musicalement, ne pas répéter une formule et explorer des sonorités plus contemporaines. Le succès n’est pas au rendez-vous avec 50 000 exemplaires vendus. Le groupe s’attendait à cette baisse. Des frictions s’installent avec l’entourage de la formation et Okoumé se déracinera, après avoir poussé rapidement, en 2002.