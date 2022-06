Une troisième danse

TAMPA | Pour une première fois depuis la glorieuse époque de Wayne Gretzky et Mark Messier avec les Oilers d’Edmonton de 1983 à 1985, une même équipe participera trois ans d’affilée à la finale de la Coupe Stanley.

• À lire aussi: «Le meilleur capitaine de ma vie» - Vasilevskiy

Le Lightning a réalisé ce rare exploit en décrochant son billet pour la finale avec une victoire de 2 à 1 lors du sixième match de la finale de l’Est contre les Rangers de New York, hier, au Amalie Arena.

Jon Cooper et le Lightning auront l’occasion d’écrire l’histoire avec la possibilité de trois conquêtes d’affilée, un fait d’armes qu’on n’a pas connu dans la LNH depuis les Islanders de New York et leurs quatre sacres de 1980 à 1983.

Mais il y aura une puissante machine sur la route du Lightning en finale avec l’Avalanche du Colorado.

« Nous formons un groupe spécial, a dit Steven Stamkos. Nous n’avons pas encore atteint notre objectif. Mais nous avons une équipe spéciale. Nous avons perdu des joueurs et nous avons trouvé des façons de les remplacer. Je suis vraiment fier de notre équipe. Je cherche mes mots, nous retournons en finale. »

Du grand Stamkos

Pat Maroon avait des étoiles dans les yeux à la veille du sixième match quand il parlait de son capitaine, Steven Stamkos. « Il ne fait pas juste marquer des buts, il bloque des tirs et il frappe, avait dit le gros ailier. Nous voulons le suivre. »

Pour ce sixième match, Stamkos est revenu à son identité principale, celle d’un dangereux marqueur. Le numéro 91 a marqué les deux buts des siens contre Igor Shesterkin.

Stamkos a réussi le but vainqueur en troisième période quelques secondes après le filet égalisateur de Frank Vatrano en supériorité numérique. L’Ontarien a profité d’une passe précise de Nikita Kucherov pour s’enfuir devant Shesterkin. Il a redirigé son retour de tir avec sa jambe pour conduire son équipe à la grande danse.

« Vasi est meilleur »

L’autre grande étoile de ce match portait un masque et des jambières. Toujours aussi étincelant dans les rencontres décisives, Andreï Vasilevskiy a bloqué 20 tirs pour signer une autre victoire. S’il n’a pas reçu une tonne de tirs, le Russe a encore réalisé de petits miracles, comme son arrêt avec la jambière contre Copp. En troisième période, les partisans du Amalie Arena ont scandé cette petite phrase pour narguer Shesterkin : « Vasi est meilleur. »

Oui, Vasilevskiy reste encore le maître, mais Shesterkin pourrait le détrôner un jour.

Hedman sonné

Le Lightning entretient l’espoir d’un retour au jeu pour Brayden Point en finale de la Coupe Stanley. S’il y a de la lumière pour Point, le Lightning se croisera les doigts pour ne pas perdre un autre joueur étoile. Jon Cooper a probablement eu peur pour Victor Hedman.

En deuxième période, Alexis Lafrenière a frappé Hedman avec son coude gauche directement à la tête. Le Suédois a regagné le banc des siens immédiatement après l’impact. Avant de retraiter vers le vestiaire, il a sorti sa rage en fracassant son bâton contre la bande. Absent pour le reste de la deuxième période, Hedman était de retour à la ligne bleue pour le début du troisième engagement.

Sans Kakko

Gerard Gallant avait dit en matinée qu’il explorerait la possibilité de changements pour cette sixième rencontre. Gallant a tenu parole. Il a pris une décision audacieuse en rayant de sa formation l’ailier Kaapo Kakko. Deuxième choix au total au repêchage de 2019, Kakko avait connu un bon départ dans cette finale de l’Est au sein du trio des jeunes avec Filip Chytil et Lafrenière. Le Finlandais avait toutefois ralenti depuis la troisième rencontre.

Dans les gradins depuis le quatrième match du premier tour face aux Penguins, Dryden Hunt a remplacé Kakko. Hunt n’a pas dynamisé l’attaque des « Blue Shirts ».