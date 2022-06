[PHOTOS] Exposition immersive: la vie de Frida Kahlo présentée en grande première à Montréal

Montréal a de la chance ! En plus d’être le seul arrêt canadien de l’unique exposition mondiale officielle consacrée à Frida Kahlo, la métropole est aussi le lieu choisi pour présenter en grande première nord-américaine cette « biographie immersive » de la célèbre peintre mexicaine.

C’est l’histoire de la vie de l’icône mexicaine disparue en 1954 que cette exposition immersive déambulatoire présentée à l’Arsenal Art Contemporain Montréal se charge de raconter. « L’histoire à la source du mythe » transformée en exposition alliant les médiums et les technologies, mise sur pied par la Frida Kahlo Corporation gérant officiellement l’image de marque Frida Kahlo.

Car si Frida Kahlo est devenue une marque au fil des années, c’est que la peintre connue pour ses nombreux autoportraits et ses toiles célébrant la culture mexicaine laisse derrière elle une œuvre qui a su toucher les gens de toutes les époques.

Langages immersifs

L’exposition propose aux visiteurs un plongeon singulier et coloré dans la vie tumultueuse de la peintre née le 6 juillet 1907 dans le quartier de Coyocan, dans la ville de Mexico. Pour ce faire, on use de différents nouveaux langages immersifs.

Les projections de photos d’archives et de films originaux, les différents environnements numériques, les installations artistiques, les pièces de collection ainsi que les pièces musicales sont utilisés pour représenter les moments charnières de la vie de Frida – dont son accident tragique venu s’ajouter à sa santé déjà fragile et sa relation passionnée et complexe avec le célèbre peintre Diego Rivera.

Pendant 90 minutes, les plus célèbres tableaux de Frida Kahlo prennent vie sous nos yeux ébahis grâce à une centaine de vidéoprojecteurs formant des tableaux vivants panoramiques. En plus des projections de murales, les dessins, les objets comme des vêtements, les fleurs mouvantes, les madones, les melons d’eau volants et les oiseaux donnent vie aux pièces maîtresses de son œuvre, toujours aussi d’actualité.

Une partie de cette exposition partagée en sept espaces transformationnels fait porter aux visiteurs des lunettes de réalité virtuelle de façon à se glisser dans le monde inventé de cette talentueuse peintre autodidacte.

L’exposition Frida Kahlo, la vie d’une icône est présentée à l’Arsenal Art Contemporain Montréal depuis le 10 juin. Billets et informations : fridakahlomontreal.com