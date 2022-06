«Dans mon pays, ce n’est pas banal du tout» - Pierre-Édouard Bellemare

Originaire de la France, l’attaquant du Lightning de Tampa Bay, Pierre-Édouard Bellemare, participera à sa deuxième finale de la Coupe Stanley, un exploit peu commun dans son petit coin de pays.

• À lire aussi: Toucher le trophée : on ne change pas une formule gagnante

• À lire aussi: Vitali Kravtsov de retour avec les Rangers

«Dans mon pays, ce n’est pas banal du tout! J’en profite, j’ouvre les yeux et je dédie cette victoire à tous les Français qui sont en train de regarder», a-t-il lancé à notre journaliste Renaud Lavoie, quelques instants après la conquête des Bolts du trophée Prince de Galles, remis aux champions de l’Association de l’Est.

Le natif de Blanc-Mesnil, une ville à proximité de Paris, a tenu à dédier sa victoire à tous les hockeyeurs français.

«Je fais ça pour tous les enfants, qui comme moi, on grandit dans un pays où le hockey ce n’est pas très connu et où tu dois te battre pour atteindre ton but. À l’arrivée, le travail paie tout le temps!»

À 37 ans, le joueur de soutien à une nouvelle occasion de mettre la main sur le grand trophée.

En 2018, il avait échoué à sa première présence en finale, alors que les Golden Knights de Las Vegas s’étaient inclinés en cinq matchs face à Alexander Ovechkin et les Capitals de Washington.

Une première en 14 ans?

Dans l’histoire de la LNH, c’est arrivé qu’à une seule reprise qu’un Français soulève la Coupe Stanley.

En effet, un certain Cristobal Huet avait remporté les grands honneurs avec les Blackhawks de Chicago en 2008.

Bellemare pourrait cependant devenir le premier joueur de champs à gagner la Coupe.

Face à son ancienne équipe

Avant de signer un contrat de deux saisons pour 1 million $ avec Tampa Bay, cet été, Pierre-Édouard Bellemare s’est aligné avec l’Avalanche du Colorado, les prochains adversaires des hommes de Jon Cooper.

Parions que les premières minutes de la série auront petit goût spécial pour le Français.