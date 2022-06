Faites-en la promesse

Et si on se faisait une promesse sévère et authentique ? Déjà, depuis le début de 2022, 19 personnes ont perdu la vie par noyade. L’an passé, 81 morts dans l’eau et, au fil des années, ça ne va pas vraiment en s’améliorant. Trop d’imprudence, trop de négligence, trop de témérité.

La promesse ? La ceinture, la veste ou le vêtement de flottaison, appelez cela comme vous voulez, mais il faut l’enfiler. Qu’il fasse très chaud, que ça aille par-dessus les vêtements de pluie ou que ça découpe votre bronzage, il faut le ou la mettre. S’il y a des morts que l’on peut éviter, c’est bien celles-là.

Combien de gens ont péri parce que la ceinture, ils s’en servaient comme coussin sous leurs fesses ? D’autres la laissent traîner dans le fond de l’embarcation ou, pire, dans le devant de la chaloupe alors qu’ils sont assis en arrière. Comme si une chute à l’eau ou un chavirement était prévisible et qu’on avait tout le temps d’enfiler la veste lorsque l’improbable survenait. Pourquoi courir un risque ? Allez, faites-vous la promesse que vous ne commettrez plus cette négligence, ne serait-ce que pour donner l’exemple autour de vous. Et si vous êtes de ces pêcheurs, kayakistes, skieurs ou autres qui sont toujours à la fine pointe de la techno, vous savez très bien qu’il existe maintenant des appareils de sauvetage, de flottaison compacte, tout petits, que vous ne sentez plus une minute après les avoir attachés à votre corps.

Sauver une vie

Vous pouvez sauver une vie, la vôtre, et peut-être aussi celle de quelqu’un qui vous aime et qui sera prêt à se jeter à l’eau pour vous. Toutefois, sans flottaison, cette personne risque plus de mourir que de vous sauver, avec la meilleure intention au monde.

Des chiffres

Souvent quand on pense noyade, on pense piscine, mais des statistiques de la Société de sauvetage font réfléchir. D’abord, sachez que la majorité des noyades surviennent entre mai et septembre. C’est dans les rivières qu’elles se produisent le plus souvent, soit 41 %. Dans les lacs, c’est environ 26 % ; dans les piscines, 15 %.

Les raisons ? Toujours les mêmes : mal équipé, négligence, un p’tit verre de trop, etc.

Allez, on fait passer le mot et on se prend en main comme de grandes personnes, même pour une petite balade en pédalo, en ponton, en bateau. Vous n’avez pas idée combien on se trouve ridicule et pas fort de la tuque quand, après avoir chaviré, on voit flotter sa veste à une dizaine de mètres de soi. Je sais de quoi je parle.

