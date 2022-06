Frapper le mur

Bien des gens habitués à vivre au-dessus de leurs moyens risqueront de frapper un mur bientôt, si les appréhensions de la Banque du Canada se concrétisent.

« Propriétaires endettés, attachez vos tuques », écrivait mon collègue Michel Girard cette semaine, à la suite d’une sortie du gouverneur de la Banque du Canada.

L’institution s’inquiète devant l’endettement des ménages canadiens.

« Tout au long de la pandémie, un nombre croissant de Canadiens ont contracté un très gros prêt hypothécaire par rapport à leur revenu, et l’ont assorti d’un taux variable et d’une période d’amortissement de plus de 25 ans. Et d’après nos modèles, les avoirs liquides des ménages les plus endettés n’ont que peu augmenté pendant ce temps », a dit Tiff Macklem.

Taux qui augmentent

Ces ménages qui ont acheté une propriété à fort prix pendant la pandémie l’ont fait alors que les taux hypothécaires étaient au plancher. Mais, avec la hausse de ces taux qui se poursuit, les paiements vont augmenter et devenir difficiles à assumer.

Ce problème d’endettement ne date pas d’hier. Selon ce que rapportait Statistique Canada au printemps, la dette des ménages en proportion du revenu disponible atteignait un niveau record. Cette proportion était déjà très élevée avant la pandémie aussi.

Autres coûts

Il faut ajouter à cette réalité le prix de l’essence qui a explosé, tout comme la facture d’épicerie qui a gonflé sans bon sens. Les salaires n’ont évidemment pas suivi.

Cela signifie que les gens vont devoir couper dans leurs dépenses non essentielles. C’est d’autant plus vrai que la facture a augmenté pour plusieurs services et dans plusieurs restaurants.

Le pays serait au bord de la crise financière, selon les constats de la Banque du Canada. Et si ça continue, après deux ans de pandémie qui nous ont poussés à bout, c’est notre moral collectif qui tombera en crise aussi. La prudence s’impose. La révision du budget aussi.