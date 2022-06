Mario Strikers: Battle League... grisant!

On pousse, on frappe, on défonce et on plaque nos adversaires. On se rue sur le terrain, laissant derrière nous pelures de bananes, carapaces tourbillonnantes et bombes redoutables. Bref, Mario Strikers : Battle League n’a rien d’un jeu de soccer usuel. Et c’est ce qui fait sa principale force.

Pas besoin d’être un mordu de soccer pour apprécier Mario Strikers : Battle League, disponible depuis hier. En fait, il est probablement préférable de ne pas trop être attaché au sport classique avant d’empoigner les manettes. Car Nintendo fait ici fi de toutes les règles usuelles (ou presque !), balayant l’éthique et les conventions par la fenêtre.

À l’instar de ses itérations précédentes, ce nouveau chapitre de la saga réunit Mario, Luigi, Peach, Toad, Bowser et compagnie pour disputer – localement ou en ligne – des matchs de soccer, disons, un peu particuliers. Tous les coups sont permis... et encouragés : le ballon peut être littéralement arraché à nos adversaires que l’on heurte, terrasse ou encore frappe avec une carapace lancée à vive allure sur le terrain.

Non seulement les joueurs peuvent donner libre cours à leur agressivité sur le terrain, mais ce dernier est délimité par une clôture électrique qui fera passer un mauvais quart d’heure à quiconque s’en approche trop.

Bref, ça pétarade dans Mario Strikers : Battle League, plus encore que dans n’importe laquelle des aventures du sympathique plombier et sa bande. Et ça, c’est franchement amusant. L’action y est constante, ludique, colorée et enlevante.

Commandes complexes

Son talon d’Achille réside toutefois dans ses mécaniques de contrôle. On a pris un long moment à bien maîtriser les différents types de passes, de tirs et de plaquage, chacun nécessitant une grande précision et un timing impeccable. C’est particulièrement laborieux et ça risque de donner du fil à retordre aux plus jeunes.

Même chose pour l’aventure en solo, où le joueur contrôle à lui seul son équipe entière. Un mode « automatique », par défaut, se charge de désigner quel personnage répondra aux commandes entrées sur la manette de jeu. Il devient très facile de perdre le fil ou, encore, de réaliser qu’on contrôle un Mario qui est désormais hors de l’écran.

N’empêche, c’est avec les pouces éraflés et courbaturés à force de disputer des matchs en solo au cours des derniers jours que l’on signe cette critique.

Ça veut tout dire, non ?

Mario Strikers : Battle League ★★★1⁄2

Disponible sur Nintendo Switch